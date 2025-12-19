Сфера гостеприимства в России переживает масштабную реформу, которая напрямую затронет тысячи владельцев жилья, сдающегося туристам. С 2026 года все гостевые дома, желающие легально работать и быть видимыми на крупных платформах или у туроператоров, должны будут числиться в едином государственном реестре Росаккредитации. Фактически, это введение обязательной «прописки» и сертификации для всего сектора, пишут «Известия».

Владельцам предстоит пройти процедуру самооценки через онлайн-сервис «Гостеприимство», где система автоматически проверит данные об объекте по кадастру.

Чтобы получить заветный идентификационный номер, дому необходимо соответствовать ряду критериев: иметь не больше 15 комнат, размещать одновременно не более 45 гостей, обеспечивать минимальную площадь номеров, а также оснащение системами безопасности, вентиляцией и регулярным сервисом.

На сегодняшний день в этот официальный список попали менее 4 тыс. объектов, хотя реальный рынок, по оценкам Минэкономразвития, может насчитывать до 10 тыс.

Такой разрыв объясняется просто: многие объекты, особенно те, что годами работали «в тени», не соответствуют новым нормам по документам на землю, пожарной безопасности или просто не готовы нести дополнительные административные и финансовые издержки.

Эксперты предсказывают, что от 30% до половины нынешних гостевых домов могут не пройти классификацию. Их вероятная судьба — переход в сегмент обычной посуточной аренды жилья, где требования гораздо мягче, но и риски выше, включая возможные обвинения в незаконном предпринимательстве.

Для туристов же главным итогом станет повышение качества и предсказуемости: бронируя жилье на проверенных площадках, они смогут быть уверены в соблюдении базовых стандартов комфорта и безопасности.