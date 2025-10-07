На малый и средний бизнес приходится около трех четвертей доходов всех туристических компаний России. По итогам 2024 года в туризме работало более 76 тыс. МСП, их суммарный доход превысил 1,14 трлн руб., сообщил министр экономического развития страны Максим Решетников на стратегическом заседании кабмина, посвященном туротрасли.
Больше всех зарабатывают туроператоры — около 10 млн руб. в месяц на одно предприятие. Меньше всего — компании, которые сдают жилье на короткий срок: 1,2 млн руб. в месяц.
За три года доходы малых и средних туристических компаний почти удвоились — с 595 млрд руб. в 2021 году до 1,14 трлн руб. в 2024-м. Количество МСП в отрасли тоже растет: с 69 тыс. до почти 79 тыс. компаний. Средний возраст таких предприятий — 8 лет и 5 месяцев, что выше, чем в среднем по сектору МСП. По словам Решетникова, это делает туристический бизнес одним из самых устойчивых.
Наибольшая концентрация компаний — в Москве (13,5%), Краснодарском крае (8,1%) и Санкт-Петербурге (6,8%). В топ-5 также входят Московская и Свердловская области.
Почти половина всех небольших предприятий в туризме работает в гостиничном бизнесе, еще около 40% — в турагентствах. За три года число гостиничных предприятий выросло более чем на 20% — до 36 тыс. компаний. По данным Корпорации МСП, с начала 2025 года представители отрасли получили 5,5 млрд руб. по Национальной гарантийной системе.
Для поддержки предпринимателей в сфере туризма на цифровой платформе МСП.рф действует отдельный сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма». Платформа создана Минэкономразвития и Корпорацией МСП в 2022 году, сейчас на ней работает более 35 сервисов и зарегистрировано свыше 1,3 млн пользователей.