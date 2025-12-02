Половина россиян (50%) начинает покупать подарки на Новый год заблаговременно, придерживаясь осознанного планирования: 8% — за несколько месяцев, 18% — за месяц, а наиболее популярный период в 2–3 недели выбирают 23% респондентов. Это показали результаты исследования SuperJob.

Freepik

При этом каждый четвертый (25%) сознательно полагается на спонтанность, оставляя покупки на последние дни, что формирует значительную и специфическую аудиторию для ретейла.

Анализ демографических данных раскрывает устойчивые поведенческие паттерны. Женщины обычно больше склонны к организованной подготовке: почти четверть (23%) начинают ее аж за месяц до праздника, что значительно выше аналогичного показателя среди мужчин (14%).

Мужчины же чаще прибегают к импульсивным покупкам (27% против 23% у женщин) или вовсе дистанцируются от процесса, перепоручая его супругам — 16% мужчин признались, что не занимаются выбором подарков.

Любопытно, как платежеспособность влияет на привычки. Склонность к покупкам-экспромтам напрямую коррелирует с финансовым благополучием: если среди граждан с зарплатой до 80 тыс. руб. таких насчитывается 21%, то в группе с доходом от 150 тыс. руб. доля спонтанных покупателей возрастает почти вдвое, достигая 38%.

Это указывает на то, что финансовая свобода и, возможно, дефицит времени формируют новый потребительский класс, для которого планирование перестает быть необходимостью.