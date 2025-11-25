В 2025 году российские дети передумали желать себе гаджеты на Новый год, да и в целом значительно снизили требования в отношении подарков. Опросив 2 тыс. родителей, аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» выяснили, что за год средняя стоимость за содержимое свертка под елкой упало с 8,4 тыс. руб. до 3,1 тыс. руб. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Удивительно, что при этом материальные подарки уступают место эмоциональным: вместо смартфонов и игровых приставок дети все чаще просят настольные игры, спортивный инвентарь или возможность забрать животное из приюта.

Возрастная динамика показывает последовательное смещение ценностей: дошкольники стали просить подарки на 60% дешевле, отдавая предпочтение мягким игрушкам и совместному времяпрепровождению с родными.

Младшие школьники переключились на бюджетные гаджеты и хобби, а подростки сократили запросы на флагманские смартфоны вдвое, выбирая вместо этого образовательные сертификаты и подписки на сервисы.

Читайте также ЗОЖ и тишина: почему зумеры не хотят отмечать Новый год

Географический анализ выявил, что в регионах снижение стоимости желаемых подарков достигает 45%, тогда как в мегаполисах — 15%, при этом именно в крупных городах наиболее популярны нематериальные подарки-впечатления.

Одновременно доля родителей, выполняющих пожелания детей, снизилась с 76% до 64%, а в 58% случаев подарок оказывается дешевле, чем планировалось изначально.

Эксперты объясняют эту трансформацию переоценкой ценностей, когда дети начинают ценить знаки внимания и заботы выше материальной составляющей, что создает новые возможности для семейного празднования.