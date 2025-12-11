Если бы Дед Мороз следовал трендам, в половине своих мешков он носил бы не игрушки, а пачки купюр. Согласно новому исследованию группы «Деловые решения и технологии» (ДРТ), с которым ознакомился «Коммерсант», деньги — самый желанный подарок для 56% россиян.

Freepik

Но здесь возникает любопытный парадокс: хотя деньги возглавляют список желаний, дарить их планируют менее трети опрошенных. Вместо этого в топе реальных подарков значатся товары для дома (39%), электроника (33%) и подарочные сертификаты (30%).

Гендерные предпочтения разделились четко: мужчины чаще мечтают о гаджетах (42%), а женщины — о практичных вещах для дома (46%) и косметике (44%). При этом лишь каждая пятая женщина готова подарить технику.

При этом средний бюджет на празднование вырос до 37,3 тыс. рублей — на 13% больше, чем годом ранее. Традиционно львиная доля расходов приходится на новогоднее застолье (44%), в то время как на подарки отводится 40% бюджета.

Поколенческий разрыв в тратах:

• Миллениалы (1981−1996) лидируют — 42 тыс. руб.

• Зумеры (после 1997) — 39,7 тыс. руб.

• Поколение X (1965−1980) — 33,4 тыс. руб.

• Беби-бумеры (до 1965) самые экономные — 31,5 тыс. руб.

Большинство финансирует праздник из текущих доходов (56%), треть отложила средства заранее, а каждый восьмой (12%) планирует взять для этого кредит.

Эта статистика рисует портрет современного новогоднего празднования: даже в волшебную ночь мы остаемся прагматиками, ценящими практичность выше сюрпризов, но продолжающими дарить близким то, что считаем нужным, а не то, о чем они действительно просят.