Новый год в России все чаще становится праздником не шикарных трат, а теплой атмосферы. Согласно свежему исследованию холдинга «Ромир», с которым ознакомился ТАСС, большинство россиян — 70% — планируют потратить на подарки близким не более 10 тыс. руб., а каждый пятый и вовсе рассчитывает уложиться в две тысячи. Лишь 2% респондентов готовы на подарки дороже 30 тыс.

Freepik

При этом праздничный дух никуда не делся: больше половины россиян точно будут наряжать елку и украшать дом, а каждый пятый сделает это, если настроение позволит. Самыми активными декораторами оказались люди 35–44 лет — возможно, чтобы создать сказку для своих детей.

География праздника неравномерна: если на Урале дом украсят 71% жителей, то в Петербурге — лишь 32%.

Треть россиян уже создали новогоднюю атмосферу у себя дома, еще столько же сделают это в середине декабря.

Интересно, что недавнее исследование, проведенное финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показало, что российские дети резко пересмотрели свои новогодние желания: средний бюджет на подарок упал с 8,4 до 3,1 тыс. руб., но их запросы стали гораздо осознаннее.

Вместо очередного смартфона или игровой приставки в топе желаний теперь значатся настольные игры для всей семьи, спортивный инвентарь и мечта забрать животное из приюта.

Особенно поражают дошкольники, которые стали просить подарки на 60% дешевле, отдавая предпочтение мягким игрушкам и простому, но такому ценному совместному времени с родителями.

Подростки тоже сократили аппетиты, вдвое реже запрашивая флагманские гаджеты, — их все больше привлекают образовательные сертификаты и подписки на различные сервисы.

Похоже, главный тренд этого сезона — не дорогие подарки, а внимание, уют и умение создавать праздник без лишних трат. В конце концов, самое ценное в Новом годе не то, что лежит под елкой, а кто собирается вокруг нее.