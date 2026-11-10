Лишь 1,1% российских компаний с годовой выручкой от 2 млрд до 20 млрд рублей за последние шесть лет одновременно увеличили выручку выше инфляции и обеспечили доходность активов выше ключевой ставки ЦБ. Еще 86,3% предприятий не смогли достичь ни одного из этих показателей. Такие данные приводятся в рейтинге эффективности управленческих команд сегмента МСП+, подготовленном консалтинговой компанией SBS.

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Эксперты проанализировали 18,8 тыс. предприятий за 2020–2025 годы. На них приходится 43% совокупной выручки и 39% рабочих мест в российской экономике. Границы сегмента МСП+ пока остаются условными: к нему относят компании, которые переросли установленный для малого и среднего бизнеса предел выручки в 2 млрд руб., но не достигли 20 млрд руб.

SBS оценивала компании по трем критериям: способности наращивать выручку быстрее инфляции и обеспечивать доходность активов выше ключевой ставки, финансовой устойчивости и технологического развития. По итогам исследования составлен рейтинг из 200 предприятий, набравших не менее 67,1 балла. Первое место заняла мурманская «Инарктика», второе — московская группа «Динамика», третье — столичная клиника «Архимед».

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Больше всего компаний из рейтинга работают в оптовой торговле — 47. Еще 16 представляют розничную торговлю и столько же занимаются разработкой программного обеспечения. В секторе финансовых услуг, за исключением страхования и пенсионного обеспечения, оказалось 13 организаций. При этом ни одна компания из топ-200 не показала одинаково высоких результатов по всем трем критериям.

Более 200 предприятий, или 1,1% выборки, смогли одновременно обеспечить рост выручки выше инфляции и доходность активов выше ключевой ставки. Еще 5,9% компаний превысили инфляцию, но не достигли второго показателя, а 6,7% показали обратный результат. Остальные 86,3% не выполнили ни одного из двух условий.

Партнер SBS Сергей Черкасов отмечает, что быстрый рост выручки не всегда сопровождается финансовой устойчивостью, а высокая рентабельность может достигаться за счет отказа от технологического обновления. По мнению председателя правления Контур. Банка Дениса Бабушкина, на эффективность бизнеса повлияли рост расходов на персонал в условиях конкуренции за квалифицированных сотрудников и удорожание кредитов. Компании, которым не хватало собственных средств на модернизацию, были вынуждены привлекать заемное финансирование и нести дополнительные расходы на его обслуживание.

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