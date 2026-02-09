Большинство рекрутеров в России, а именно 61%, принципиально не готовы сделать предложение о работе кандидату, даже идеально прошедшему онлайн-собеседование, без личной встречи в офисе. Такие результаты показал новый опрос SuperJob, в котором участвовали представители 500 компаний и 1600 офисных сотрудников со всей страны.

Tim Gouw/Unsplash

Несмотря на широкое распространение дистанционных форматов, только 29% специалистов по подбору персонала готовы нанять сотрудника, опираясь исключительно на результаты видеоинтервью. Оставшиеся 10% опрошенных рекрутеров затруднились с ответом.

Интересно, что реальная практика трудоустройства офисных сотрудников за последний год демонстрирует иной тренд. Согласно ответам самих соискателей, 43% из них были приняты на работу только по итогам онлайн-собеседования. Для сравнения, лишь 31% респондентов сообщили, что окончательное решение по их кандидатуре было принято после дополнительной очной встречи.

Исследование также выявило гендерную специфику в этом процессе. Женщины чаще мужчин устраиваются на работу, ограничиваясь дистанционным интервью — такой опыт есть у 48% опрошенных женщин против 38% мужчин. Среди мужчин распределение более равномерное: 35% прошли через очную встречу после онлайн-этапа.

Профессиональный профиль кандидата также влияет на формат найма. Вероятность получить офер после только видеоинтервью выше у бухгалтеров, операторов колл-центров и логистов. Напротив, руководителям, менеджерам по продажам, администраторам и даже самим рекрутерам с большей вероятностью назначат личную встречу после удалённого этапа. Для специалистов по подбору персонала, как отмечается в исследовании, важен непосредственный контакт с потенциальными будущими коллегами.

