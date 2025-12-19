Российский бизнес активно экспериментирует с искусственным интеллектом, но до системного подхода еще далеко. Согласно исследованию МТС Web Services, лишь 26% компаний, планирующих инвестировать в ИИ, имеют четкую стратегию его внедрения. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Для сравнения, в области облачных технологий стратегии разработали 44% организаций, а в сфере кибербезопасности — 42%. Это указывает на то, что ИИ для многих остается инструментом для точечных экспериментов, а не фундаментальной частью долгосрочного развития.

Интересно, что наличие стратегии почти не коррелирует с размером компании. Среди крупнейших игроков с выручкой свыше 15 млрд руб. ее имеют только 25%, а в малом и среднем бизнесе — около 22%.

Прочитайте также ИИ возвращает стартовые позиции: почему в 2026 году вырастет спрос на начинающих специалистов

Объемы финансирования также сильно разнятся: серьезные инвестиции (более 10 млн рублей в год) чаще всего делают IT-компании (28%), финансовый сектор (20%) и добывающая промышленность. В то же время в ретейле, медиа, HoReCa и строительстве такие вложения остаются редкостью.

Экспертное сообщество разделилось в оценках этой ситуации. Одни считают отсутствие стратегии серьезным риском, ведущим к разрозненным пилотам, завышенным ожиданиям и потере до 30−40% инвестиций. Другие видят в текущем хаосе естественный этап для стремительно развивающейся технологии, где жесткие планы могут только ограничить поиск прорывных решений.