Новости

ИИ возвращает стартовые позиции: почему в 2026 году вырастет спрос на начинающих специалистов

Пока многие опасаются, что искусственный интеллект оставит людей без работы, глобальное исследование консалтинговой фирмы Teneo рисует иную картину. Согласно опросу более 350 генеральных директоров крупных компаний и 400 инвесторов, в 2026 году ИИ может спровоцировать рост спроса на специалистов начального уровня: 67% руководителей заявили, что планируют увеличить количество таких вакансий, а 58% — добавить и управленческие позиции, пишет Business Insider.

Freepik

«Дело не в том, что ИИ сегодня уничтожает рабочие места — он их меняет», — поясняет Райан Кокс, руководитель глобального отдела ИИ в Teneo. На практике это означает, что многие существующие роли перепрофилируются: рутинные задачи автоматизируются, а освободившиеся ресурсы перераспределяются на более сложные и творческие направления.

Компании активно наращивают штаты в инженерных и ИИ-подразделениях, одновременно инвестируя в новые технологии — 68% руководителей планируют увеличить расходы на ИИ в следующем году.

При этом ожидания инвесторов и руководителей расходятся. Более половины инвесторов ждут отдачи от ИИ-инициатив менее чем за шесть месяцев, в то время как только 16% генеральных директоров крупных компаний считают такие сроки реалистичными.

Прочитайте также

Умение работать с ИИ станет ключевым требованием к сотрудникам в 2026 году

Реальная трансформация рынка труда уже идет. Такие гиганты, как HP и IBM, действительно объявляют о сокращениях, связанных с автоматизацией, но параллельно создают новые возможности. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отмечает, что компания одновременно сокращает одни позиции и планирует увеличить набор выпускников колледжей, а также наращивает штат программистов и специалистов по продажам.

Появляются и совершенно новые профессии — например, разработчик решений или специалист по взаимодействию с ИИ, чья задача — управлять системами искусственного интеллекта и улучшать коммуникацию между человеком и машиной.

Однако ИИ не столько отнимает работу, сколько перекраивает карьерный ландшафт. Вместо тотальной замены людей алгоритмами происходит более сложный процесс: исчезают одни функции, трансформируются другие и рождаются совершенно новые — часто как раз на начальном уровне, где гибкость и готовность учиться ценятся выше узкой специализации.

Темы
2025 ИИ карьера опрос