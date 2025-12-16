Пока многие опасаются, что искусственный интеллект оставит людей без работы, глобальное исследование консалтинговой фирмы Teneo рисует иную картину. Согласно опросу более 350 генеральных директоров крупных компаний и 400 инвесторов, в 2026 году ИИ может спровоцировать рост спроса на специалистов начального уровня: 67% руководителей заявили, что планируют увеличить количество таких вакансий, а 58% — добавить и управленческие позиции, пишет Business Insider.

Freepik

«Дело не в том, что ИИ сегодня уничтожает рабочие места — он их меняет», — поясняет Райан Кокс, руководитель глобального отдела ИИ в Teneo. На практике это означает, что многие существующие роли перепрофилируются: рутинные задачи автоматизируются, а освободившиеся ресурсы перераспределяются на более сложные и творческие направления.

Компании активно наращивают штаты в инженерных и ИИ-подразделениях, одновременно инвестируя в новые технологии — 68% руководителей планируют увеличить расходы на ИИ в следующем году.

При этом ожидания инвесторов и руководителей расходятся. Более половины инвесторов ждут отдачи от ИИ-инициатив менее чем за шесть месяцев, в то время как только 16% генеральных директоров крупных компаний считают такие сроки реалистичными.

Реальная трансформация рынка труда уже идет. Такие гиганты, как HP и IBM, действительно объявляют о сокращениях, связанных с автоматизацией, но параллельно создают новые возможности. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна отмечает, что компания одновременно сокращает одни позиции и планирует увеличить набор выпускников колледжей, а также наращивает штат программистов и специалистов по продажам.

Появляются и совершенно новые профессии — например, разработчик решений или специалист по взаимодействию с ИИ, чья задача — управлять системами искусственного интеллекта и улучшать коммуникацию между человеком и машиной.

Однако ИИ не столько отнимает работу, сколько перекраивает карьерный ландшафт. Вместо тотальной замены людей алгоритмами происходит более сложный процесс: исчезают одни функции, трансформируются другие и рождаются совершенно новые — часто как раз на начальном уровне, где гибкость и готовность учиться ценятся выше узкой специализации.