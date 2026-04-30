Крупнейшие продуктовые ретейлеры России в I квартале 2026 года столкнулись с заметным замедлением роста выручки: совокупный показатель снизился до 11,8% против 16,9% годом ранее. Такие оценки приводит Infoline на основе отчетности по МСФО.

Замедление затронуло почти весь рынок: восемь из десяти крупнейших сетей снизили темпы роста (без учета Fix Price). На этом фоне лишь отдельные игроки смогли удержать или улучшить показатели.

Лидером по-прежнему остается «Лента», увеличившая выручку на 23,4% — до 306,9 млрд руб. без НДС. Компания фактически сохранила прошлогодний темп (23,2%), что аналитики связывают с активными инвестициями и расширением сети.

Сервис «Самокат» также показал ускорение. Рост составил 12,2% против 9,9% годом ранее, выручка достигла 68,1 млрд руб.

Крупные игроки показали более слабые результаты. X5 увеличила выручку на 11,3% — до 1,2 трлн руб., тогда как «Магнит», по оценке Infoline, — на 13%, до 910,5 млрд руб. Для сравнения, в I квартале 2025 года рост составлял 20,7% и 14,1% соответственно.

Ключевой фактор замедления — изменение поведения потребителей. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, покупатели стали более рациональными и чувствительными к цене, что усилило конкуренцию между сетями.

Дополнительное давление оказывает рост затрат. Издержки на персонал, коммунальные услуги и операционную деятельность растут быстрее выручки, что снижает маржинальность у большинства игроков.

При этом отдельные драйверы роста сохраняются. «Лента» поддерживает динамику за счет инвестпрограммы и роста сопоставимых продаж, а «Магнит» — за счет онлайн-направления: количество заказов растет более чем на 80% уже восемь кварталов подряд, что поддерживает продажи в крупных городах. Параллельно компания оптимизирует сеть — открывает новые магазины и закрывает неэффективные.

