Российский рынок одежды вошел в 2026 год со снижением реального спроса. По итогам 2025 года его объем вырос на 6% в денежном выражении и достиг 3,94 трлн руб., но продажи в натуральном выражении сократились на 8–10%. Годом ранее рынок прибавлял 12%. В ближайшие месяцы продажи одежды, обуви и аксессуаров в штуках не вырастут даже при наиболее благоприятном сценарии, считает гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс.

По оценке FCG, при оптимистичном развитии событий инфляция составит 3,5–4,5%, а средняя ключевая ставка ЦБ — 11–13%. Тогда рынок одежды и обуви прибавит 3–5% в денежном выражении, а натуральные продажи останутся на уровне 2025 года. Базовый сценарий предполагает инфляцию 4–5% и ставку 13–15%. В этом случае весь розничный рынок вырастет на 1,1%, сегмент модной одежды — на 1–3% в рублях, а продажи в штуках снизятся на 4–5%.

Пессимистичный сценарий FCG предусматривает инфляцию 10,5–12,5% и среднюю ставку 17,5–19,5%. При таком сочетании розница покажет рост не выше 0,3%, то есть фактически остановится. Продажи одежды и обуви в натуральном выражении сократятся еще на 10–13%.

Ретейлеры уже адаптируются к слабому спросу. Президент Baon Илья Ярошенко сообщил, что компания сократила объем новых коллекций. Гендиректор Familia Александр Гришак ожидает реализацию базового сценария — ограниченный рост выручки и дальнейшее снижение продаж в штуках.

По данным сервиса «Чек Индекс», в первом квартале 2026 года средний чек на одежду и обувь в России превысил 3 тыс. руб., увеличившись на 6% год к году. Число покупок снизилось на 4%. Для сравнения, год назад средний чек рос на 5%, а количество покупок падало на 11%.

Аналитики «Чек Индекса» объясняют замедление спада более холодной и снежной зимой 2026 года, которая поддержала спрос на теплую одежду. Однако потребители продолжают экономить и неохотно обновляют гардероб.

В FCG считают, что рост номинальных доходов не меняет ситуацию: примерно для половины жителей страны одежда остается сложной покупкой, поскольку цены увеличиваются быстрее реальных доходов.

После всплеска спроса в 2022–2023 годах рынок начал охлаждаться. В 2025 году закрылись Incity, Just Clothes, Face Code и другие бренды. Gloria Jeans и O’stin сократили число магазинов. Накануне о критической ситуации сообщил петербургский бренд одежды Gate31.

При этом часть игроков сохраняет рост. По словам фешен-аналитика Ольги Штейнберг, Lime и Melon Fashion Group в 2025 году заметно увеличили выручку.

Поддержку рынку дают онлайн-продажи. В Wildberries заявили, что реализация одежды и обуви в 2025 году росла вдвое быстрее других категорий. На Ozon спрос увеличился в 1,8 раза, а в первом квартале 2026 года — уже вдвое. «Яндекс Маркет» сообщил о росте модного сегмента на десятки процентов. В Lamoda продажи выросли на 15% в деньгах и на 10% в штуках. Однако онлайн-канал пока не компенсирует общее снижение рынка, считают в FCG.

