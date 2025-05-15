Согласно исследованию «Авито товаров» и «Авито рекламы», в котором приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет, средняя сумма, которую россияне готовы потратить на новый смартфон, составляет 37,5 тыс. руб. При этом лишь 4% опрошенных рассматривают покупку устройства дороже 100 тыс. руб.

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Основная часть потребителей (35%) ориентируется на ценовой диапазон от 20 до 40 тыс. руб., а 36% предпочитают модели дешевле 20 тыс. Более дорогие варианты рассматривают значительно меньше покупателей: до 60 тыс. руб. готовы заплатить 15%, до 100 тыс. — 9%. Смартфоны стоимостью свыше 100 тыс. руб. интересуют только 4% респондентов, а модели от 150 тыс. — всего 1%.

Исследование показало, что при выборе устройства почти половина покупателей (47%) в первую очередь обращает внимание на технические характеристики. Наиболее важными критериями оказались объем памяти (70%) и цена (66%).

При этом 23% опрошенных заявили, что не готовы переплачивать за бренд, тогда как для 31% репутация производителя остается значимым фактором.

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Как отметил Павел Комаров, руководитель направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито», потребители все чаще отдают предпочтение функциональным, но доступным моделям, среди которых особенно популярны устройства китайских брендов.

Что касается частоты обновления гаджетов, 34% респондентов меняют смартфон только после его поломки. Примерно столько же (30%) делают это раз в два-три года. Ежегодно обновляют устройство 6% опрошенных, а всего 1% покупают новинки сразу после их выхода на рынок.