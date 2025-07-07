Большинство (59%) россиян выступают против налога на трудоспособных граждан без официальной работы, 33% скорее поддерживают идею, а 8% затруднились ответить. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ, на который обратили внимание «Ведомости».

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Пожилые респонденты (1948–1967 гг. рождения) чаще поддерживают налог (44% за, 47% против), тогда как зумеры (родившиеся после 2001 года) в основном против (76% против, 19% за).

Больше половины (57%) среди 1,6 тыс. опрошенных негативно относятся к сознательно неработающим людям, 36% — нейтрально, 4% — положительно. Только 13% воспользовались бы возможностью не работать, 80% продолжили бы трудиться, а 7% не определились. На вопрос о наказании за уклонение от работы 45% поддержали принятие закона с наказанием за тунеядство, 46% — против, 9% не ответили.

По мнению 46% россиян, тунеядцы — это люди, которые не работают и ничего не делают, 24% считают их живущими за счет государства или семьи, 22% — не имеющими цели, а 9% связывают с маргинальным образом жизни.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов пояснил «Ведомостям», что россияне видят в наказаниях справедливость для маргиналов, но налог воспринимают как угрозу для всех, что вызывает беспокойство.

Управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов отметил, что налог на тунеядство противоречит налоговому законодательству, так как отсутствие работы не создает экономического результата. Исполнительный директор Института экономики роста Антон Свириденко назвал идею архаичной на фоне низкой безработицы (2,2%) и глобальных трендов, таких как автоматизация и базовый доход.