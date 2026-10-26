Инвестиции в искусственный интеллект пока не принесли финансовой отдачи американским компаниям за пределами технологического сектора. К такому выводу пришел партнер и главный экономист Apollo Global Management — американской инвестиционной компании, управляющей альтернативными активами, — Торстен Слок. Выручка на сотрудника и маржа прибыли растут только у «великолепной семерки» технологических гигантов, а у остальных 493 компаний индекса S&P 500 остаются на прежнем уровне.

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По данным Apollo на основе Bloomberg и Macrobond, выручка на одного сотрудника у «великолепной семерки» (Apple, Microsoft, Alphabet — материнская компания Google, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) с учетом инфляции выросла примерно с $570 тыс. в начале 2023 года до около $780 тыс. в III квартале 2026 года. У остальных компаний S&P 500 показатель все это время держится в диапазоне $500–530 тыс.

Аналогичная картина с рентабельностью: маржа прибыли технологических гигантов с 2023 года увеличилась с 14% до примерно 30%, у остальных компаний индекса она остается на уровне 9–10%.

Признаков ускорения роста производительности труда в экономике США также нет. Совокупная факторная производительность (TFP), которую рассчитывает ФРБ Сан-Франциско, по итогам 2025 года колеблется около нуля в годовом выражении.

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Выпуск в час на работника растет на 2–3% в год, что сопоставимо с динамикой предыдущих десятилетий. Из-за отсутствия влияния на финансовый результат компании из традиционных отраслей сокращают активность и начинают рассматривать расходы на токены как статью затрат, которая давит на маржу.

При этом большая часть расходов на ИИ оказывается сосредоточена в узком круге компаний. По данным главного экономиста финтех-платформы Ramp Ары Харазяна, также цитируемого в обзоре Слока, на 10% компаний приходится 99,5% затрат на развертывание и инференс моделей, 99% расходов на специализированные «неооблака» для ИИ и 95,6% платежей в пользу OpenAI и Anthropic.

Для сравнения, в CRM-системах доля тех же 10% компаний составляет 84,2%. Среди 1% компаний, которые тратят на ИИ больше остальных, 80,4% получают финансирование венчурных фондов, тогда как среди компаний с медианным уровнем затрат таких лишь 13,1%.

Экономист Apollo связывает это с тем, что стартапы с венчурным капиталом наращивают расходы на токены, а крупному американскому бизнесу последние версии моделей не нужны, и платить за них он не готов. Пока агентный ИИ и траты на токены сосредоточены в небольшой части экономики, макроэкономический эффект от технологии будет ограниченным, считает эксперт.

Ключевой вопрос, по его словам, — сможет ли корпоративный сектор превратить дешевеющий ИИ в рост выручки и маржи.

«ИИ может быть отличным калькулятором, но в бизнесе интеллект — это прежде всего суждение, которое зависит от контекста», — пишет Слок.

Экономист Apollo также считает, что ИИ не понимает ответственности, доверия, корпоративной культуры, неписаных правил и этических компромиссов, хотя эти факторы определяют репутационные риски и в итоге влияют на выручку и рентабельность.

По оценке Слока, судьба ИИ-бума будет решаться в остальных 493 компаниях S&P 500 вне технологического сектора. Пока данные не фиксируют у них ни ускорения роста выручки, ни улучшения маржи. Для инвесторов это означает, что текущие ожидания от ИИ опираются на результаты ограниченного числа технологических компаний, а широкий эффект для экономики пока не подтвержден.

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