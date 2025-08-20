Согласно недавнему исследованию MIT, охватившему 300 компаний, 95% организаций не видят никакой финансовой отдачи от вложений в ИИ. Только 5% пилотных проектов по интеграции ИИ приносят миллионные доходы, в то время как большинство не оказывает измеримого влияния на прибыль.

Igor Omilaev/Unsplash

Проблема заключается в том, что популярные инструменты, такие как ChatGPT и Copilot, в основном повышают индивидуальную производительность сотрудников. Более 80% компаний уже изучали или тестировали эти технологии, и почти 40% сообщили об их внедрении. Тем не менее, эти инструменты не приводят к росту общих доходов компании. Они не интегрированы в ежедневные рабочие процессы и не адаптируются к ним.

Основная причина неудач — неспособность ИИ-систем обучаться и мыслить подобно человеку. В отчете говорится, что большинство систем генеративного ИИ не запоминают обратную связь, не адаптируются к контексту и не улучшаются со временем. Их рабочие процессы слишком хрупкие и не согласованы с повседневными операциями, что и мешает получать прибыль от их использования.

Вместо того чтобы трансформировать бизнес, технологии лишь незначительно улучшают отдельные задачи. Компании тратят огромные средства на инструменты, которые не приносят прямого финансового результата. Это ставит под вопрос стратегии многих организаций по внедрению ИИ.

В ближайшие несколько лет массовых увольнений из-за внедрения генеративного ИИ не предвидится. В отчете делается вывод, что организационное влияние будет проявляться через оптимизацию внешних затрат, а не через внутреннюю реструктуризацию.

Ранее исследование показало, что внедрение ИИ приводит к сокращениям только в технологическом секторе.