Россияне вступают в домовые чаты из-за желания быть в курсе новостей и важных событий, а также чтобы не пропустить важные сообщения. Жители многоквартирных домов рассказали, что им больше всего не нравится в домовых чатах, сообщают «Известия», ссылаясь на исследование компании Level Group.

В результате исследования выяснилось, что 75% жителей, состоящих в домовых чатах, недовольны постоянными дискуссиями и ссорами между участниками, а 42% выразили недовольство регулярным спамом с картинками и открытками. 7% опрошенных пожаловались на неактуальную и недостоверную информацию, которая никем не проверяется, а 14% — на отсутствие правил и этики общения.

12% участников домовых чатов отметили, что не приветствуют отклонения от темы дома или двора и общение не по теме. Сообщается также, что 3%, напротив, пожаловались на пассивность участников и то, что их тягу к общению никто не поддерживает, а 2% жителей полностью выразили удовлетворенность домовыми чатами.

Аналитики выяснили, что 77% россиян регулярно читают домовые чаты, но сами не вступают в беседы и предпочитают следить за происходящим молча. Еще 11% опрошенных с удовольствием общаются там, когда есть время. Кроме того, 5% не читают и не переписываются в чатах, но на всякий случай не выходят из них. Только 3% признались, что регулярно общаются с соседями на разные темы, а 2% предпочитают говорить исключительно по тем вопросам, которые касаются дома или двора.

Основным мотивом вступить в домовой чат стало желание быть в курсе новостей и важных событий. Эту причину назвали 42% опрошенных жильцов. Почти столько же (43%) рассказали, что вступили туда на всякий случай, чтобы не пропустить важные сообщения. Еще 9% сказали, что присоединились к чату с желанием поддерживать добрососедские отношения с жителями и активно участвовать в жизни дома. Только 6% вступили туда без цели, чтобы быть как все.



Level Group аналитический отдел Домовые чаты — один из инструментов формирования добрососедского коммьюнити. Нередко девелоперы выступают инициаторами создания чатов жильцов в своих проектах. Чаще всего существует от одного до трех официальных домовых чатов на один проект, не считая тех, которые создают сами жители.

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