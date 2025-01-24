Уровень Большого Соленого озера достиг рекордно низкого уровня в 2022 году из-за сокращения притока из рек и повышения интенсивности испарения, вызванной потеплением климата. Высыхание водоема представляет собой угрозу экономике, экологии и общественному здоровью, ввиду воздействия токсичной пыли.

Уровень воды в Большом Соленом озере, крупнейшем в Западном полушарии, в 2022 году достиг рекордно низкого уровня. Это повлекло за собой серьезные проблемы в американском штате Юта — в экономике, экологии, а также в области медицины.

Новое исследование Портлендского государственного университета впервые не только оценило факторы, лежащие в основе понижения уровня воды до исторического минимума, но и дало ценную информацию для прогнозирования и управления будущими изменениями состояния водоема.

«Озеро имеет большое социальное и экономическое значение для региона и Юты», — сказала Сиири Бигалке, ведущий автор и кандидат наук программы Портлендского университета «Земля, окружающая среда и общество».

Она добавила, что оно обеспечивает более $1,9 млрд годового экономического дохода, служит жизненно важной кормовой базой для миллионов перелетных птиц и обусловливает толщину снежного покрова горного хребта Уосатч, где расположены 11 горнолыжных курортов мирового класса. Это особенно важно, потому что регион претендует на проведение Зимних Олимпийских игр 2034 года.

Бигалке и соавторы — Пол Лойкит, доцент географии и директор Лаборатории климатических наук Портлендского университета, и Ник Сайлер, доцент Колледжа наук о Земле, океане и атмосфере Университета штата Орегон, разработали и применили модель, которая имитирует изменение объема озера из года в год в зависимости от притока воды, в основном, за счет рек, впадающих в озеро, и осадков, а также снижения объема водоема за счет испарения.

Снижение уровня воды к 2022 году связывалось с низкими показателями трех основных притоков озера, вероятно, вызванными сочетанием засухи, оттока воды и изменения климата. Однако настоящее исследование показало, что сокращение притока составило лишь около двух третей от общего снижения объема.

Остальная доля пришлась на увеличение испарения с поверхности в результате более высоких температур. Этот показатель будет только повышаться в связи с климатическими изменениями.

«По мере потепления климата, испарение с поверхности озера увеличивается. Без тенденции к потеплению 2022 год не был бы рекордно низким», — сказал Лойкит.

По словам исследователей, полученные результаты свидетельствуют о том, что повышение притока может привести к быстрому восстановлению объема в краткосрочной перспективе, однако, при продолжающемся потеплении ожидается, что испарение приведет к дополнительной долгосрочной потере уровня воды в озере.

Помимо экологического и экономического ущерба, высыхающее озеро также представляет опасность для здоровья 1,2 млн человек, проживающих в районе Солт-Лейк-Сити, поскольку оно является источником токсичной пыли.

«По мере высыхания озера, обнажается его дно, что может привести к увеличению количества пыли, от которой страдает мегаполис. Это повлияет на качество воздуха в близлежащих районах», — сказала Бигалке.Ранее исследование ученых из Института Silent Spring выявило, что около трети населения США подвергается воздействию нерегулируемых загрязняющих веществ в питьевой воде, способных навредить здоровью. Кроме того, латиноамериканские и чернокожие сообщества испытывают непропорционально серьезные последствия, сталкиваясь с более высокими уровнями опасных загрязняющих веществ.