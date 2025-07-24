Количество торгово-сервисных предприятий, принимающих оплату через Систему быстрых платежей (СБП), превысило 2,5 млн. Более 80% из них — представители малого и среднего бизнеса. По данным Центробанка за второй квартал 2025 года, в СБП зарегистрировано 2,1 млн компаний МСП, что составляет 32% от их общего числа в стране.

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Система продолжает быстро набирать популярность: всего за квартал было совершено 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн руб. Это в 1,5 раза больше по числу транзакций и в 1,6 раза — по объему, чем годом ранее. Среднесуточное количество операций превысило 50 млн.

Из них 3,2 млрд — это переводы между физлицами на сумму 22,2 трлн руб. Почти половина таких переводов (40%) — перемещения средств между своими счетами в разных банках. Переводы между гражданами через СБП за год выросли в 1,4 раза по количеству и в 1,7 раза по объему.

Платежи за товары и услуги в рамках СБП также уверенно растут: за три месяца пользователи провели 1,3 млрд таких операций на сумму 2,2 трлн руб. Это в 1,6 раза больше по числу операций и в 1,4 раза — по сумме, чем за аналогичный период 2024 года. В среднем через СБП ежедневно проводится около 15 млн оплат.

По оценке Банка России, сегодня 7 из 10 россиян пользуются СБП для переводов, а 5 из 10 — для покупок. В среднем за квартал один человек совершает 31 перевод и 19 покупок через систему.

Кроме того, через СБП активнопроводяь выплаты гражданам от юридических лиц — от страховых компаний, брокеров и других организаций. Во II квартале таких транзакций было 57 млн на сумму 438 млрд руб., в том числе 9% — это кешбэк-выплаты. Количество и сумма переводов от юрлиц выросли за год в 1,5 и 1,4 раза соответственно.

Корпорация МСП ранее констатировала значительный рост активности малого и среднего бизнеса в сфере государственных закупок. Суммарный объем заключенных контрактов превысил 3,8 трлн руб., при этом количество договоров с предприятиями МСП перевалило за 428 тыс. Причем если ранее малый бизнес преимущественно участвовал в поставках канцелярских товаров и офисного оборудования, то сейчас наблюдается существенное увеличение доли промышленной продукции.

Эта тенденция наглядно свидетельствует о растущем производственном потенциале российских МСП, их способности осваивать новые рыночные ниши и удовлетворять потребности крупных корпораций.