В течение первых шести месяцев 2025 года был зафиксирован значительный рост активности малого и среднего бизнеса в сфере государственных закупок. Суммарный объем заключенных контрактов превысил 3,8 трлн руб., при этом количество договоров с предприятиями МСП перевалило за 428 тыс.

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Количество поставщиков из этого сектора экономики приблизилось к 150 тыс., демонстрируя устойчивый рост на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Характерной особенностью текущего года стало качественное изменение структуры закупок. Если ранее малый бизнес преимущественно участвовал в поставках канцелярских товаров и офисного оборудования, то сейчас наблюдается существенное увеличение доли промышленной продукции.

Эта тенденция наглядно свидетельствует о растущем производственном потенциале российских МСП, их способности осваивать новые рыночные ниши и удовлетворять потребности крупных корпораций.

Географический анализ показывает, что традиционными лидерами по объему закупок остаются Москва с показателем свыше 1,2 трлн руб., Санкт-Петербург (345 млрд руб.) и Республика Татарстан (почти 250 млрд руб.).

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При этом наибольшие темпы роста продемонстрировали регионы, где объемы закупок увеличились на 20−25 млрд руб. относительно прошлого года — Татарстан, Самарская и Ростовская области

В отраслевом разрезе явным лидером стали обрабатывающие производства, на которые пришлось около трети всего объема закупок (1,3 трлн руб.). Значительную долю также заняли научно-технические услуги (209 млрд руб.) и ИТ-сектор (170 млрд руб.), что отражает постепенную переориентацию МСП на более технологичные виды деятельности.

Особое значение имеет действующая система государственной поддержки, включающая обязательную квоту в 25% для компаний с государственным участием. Реализация этого механизма находится под постоянным контролем Корпорации МСП и региональных органов власти, что способствует созданию равных условий для предприятий разных масштабов.