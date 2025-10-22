Американская компания BoodleBox, разработчик платформы для коллективной работы с искусственным интеллектом, объявила о партнерстве с Microsoft 21 октября 2025 года. Платформа перейдет на облачную инфраструктуру Azure и получит доступ к программе Microsoft Elevate, включающей техническую экспертизу и поддержку в продажах. Сотрудничество направлено на внедрение ИИ-решений в образовательные учреждения по всему миру.

В рамках альянса стороны намерены совместно создавать инструменты для наставничества и выполнения заданий на основе искусственного интеллекта. Партнерство предусматривает интеграцию с экосистемой аналитики Microsoft, включая возможное использование Foundry, Search и Microsoft Fabric для расширения образовательных решений. Платформа BoodleBox обеспечивает прозрачную среду, где преподаватели могут контролировать взаимодействие студентов с несколькими ИИ-моделями одновременно.

Компания обещает сократить расходы образовательных организаций на использование ИИ до 95%. По данным производителя, платформа уже используется более чем 50 тыс. педагогов, студентов и специалистов в свыше 1,3 тыс. образовательных учреждений.

Результаты внедрения показывают нулевой уровень неэтичного применения ИИ, улучшение навыков составления запросов к системам на 83% и предпочтение платформы со стороны 87% учащихся по сравнению с другими ИИ-сервисами. «Мы рады углублять отношения с Microsoft — компанией, которая совершила революцию в производительности и поддерживает ответственную разработку ИИ», — заявил генеральный директор и основатель BoodleBox Франс Хоанг.

«BoodleBox уже меняет то, как наши преподаватели и студенты работают с ИИ, создавая прозрачность и развивая ключевые навыки», — отметил вице-президент по ИТ и директор по информационным технологиям университета Липскомб Бретт Хинсон Джереми Питман, глобальный директор направления независимых поставщиков программного обеспечения Microsoft Elevate, подчеркнул общую цель компаний — создание ИИ, который усиливает, а не заменяет человеческий потенциал.