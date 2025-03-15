Борьба Китая с загрязнением делает воздух чище, но это также может сделать планету теплее. С уменьшением количества отражающих частиц в небе больше солнечного света достигает Земли, что потенциально ускоряет изменение климата и меняет погодные условия в глобальном масштабе.

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Климат Земли нагревается быстрее, чем ожидалось, и основной причиной этого является изменение поведения облаков над океанами. Поскольку эти облака отражают меньше солнечного света в космос, задерживается больше тепла, ускоряя изменение климата.

Новые исследования подчеркивают, что этот эффект затемнения особенно силен над океаническими регионами — около Калифорнии и Намибии, а также связан с таянием льда около Антарктиды. Кроме того, усилия по снижению загрязнения воздуха, особенно в Китае, могут иметь непреднамеренные климатические последствия, поскольку более чистый воздух позволяет большему количеству солнечного света достигать поверхности.

Земля поглощает больше солнечного света и удерживает больше тепла, чем выделяет в космос, в результате чего наша планета нагревается все быстрее. Новые исследования показывают, что облачные области над океанами отражают в космос меньше солнечного света, чем раньше, что усиливает потепление из-за повышения уровня парниковых газов и ускоряет изменение климата.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, показало, что этот эффект затемнения наблюдается в нескольких регионах, включая облачные районы у берегов Калифорнии и Намибии, а также на окраинах Антарктиды, где недавнее значительное таяние морского льда также может объяснить большее поглощение солнечного света океанами.

Профессор Ричард Аллан, ведущий автор исследования в Университете Рединга, сказал: «Представьте себе Землю как зеркало, отражающее солнечный свет обратно в космос. Со временем это зеркало становится грязнее, особенно над нашими океанами, где меняются облака. Это означает, что больше солнечной энергии поглощается, а не отражается, что усиливает нагрев, вызванный выбросами парниковых газов».

«Важной загадкой, которую нужно решить, является то, тают ли облака по мере повышения температуры, как запотевает зеркало? Или же это снижение загрязнения воздуха, которое искусственно осветляло зеркало, как чистящий спрей, теперь исчезает? Нам нужно выяснить, какое объяснение заставляет облака становиться менее блестящими, чтобы понять, насколько сильно и как быстро произойдет глобальное потепление. Замечательное глобальное затемнение помогает объяснить, почему мы увидели такое беспрецедентное потепление в 2023 году», — отмечает Аллан.

Исследователи изучили потепление, произошедшее в 2022–2023 годах, и обнаружили, что поверхность океана нагревалась даже быстрее, чем можно было бы объяснить только повышенным поглощением энергии. Это привело их к выводу, что либо тепло было сосредоточено в более мелком слое океана, чем обычно, либо дополнительное тепло, хранящееся в более глубоких слоях океана, возвращалось на поверхность. Второе объяснение согласуется с развитием условий Эль-Ниньо в 2023 году, когда теплая вода из глубин океана поднялась на поверхность в Тихом океане.

Исследование также показало, что восточный Китай отражает меньше солнечного света, чем ожидалось, вероятно, из-за успешных усилий по снижению загрязнения воздуха. Это открытие имеет важное значение, поскольку, хотя снижение загрязнения воздуха улучшает здоровье населения, более чистый воздух также позволяет большему количеству солнечного света проходить через атмосферу и облака, чтобы достичь поверхности Земли, усиливая потепление из-за увеличения количества парниковых газов, удерживающих тепло.

Исследование предполагает, что это снижение количества аэрозольных частиц над Китаем может влиять на климатические условия за его пределами, потенциально влияя на облачность и температурные условия над северной частью Тихоокеанского региона через атмосферные ветровые режимы.

До этого исследователи обнаружили, что уменьшение количества низких облаков над сушей немного смягчает последствия глобального потепления, хотя температура по-прежнему продолжает расти. Это открытие, основанное на современных измерениях, подчеркивает значимость точных климатических данных для улучшения моделей и формирования политических решений.