Исследователи обнаружили, что уменьшение количества низких облаков над сушей немного смягчает последствия глобального потепления, хотя температура по-прежнему продолжает расти. Это открытие, основанное на современных измерениях, подчеркивает значимость точных климатических данных для улучшения моделей и формирования политических решений.

Исследователи из Макгиллского университета обнаружили, что изменения в облачной структуре имеют незначительное охлаждающее влияние на глобальное потепление. Несмотря на то что парниковые газы остаются главным фактором, способствующим повышению температуры, снижение количества низких облаков над сушей немного уменьшает тепло, которое удерживается у поверхности Земли.

«Мы начали это исследование, чтобы путем наблюдений подтвердить усиление парникового эффекта в атмосфере Земли, — отметил И Хуан, доцент кафедры атмосферных и океанических наук в Университете Макгилла. — Мы действительно это подтвердили, хотя, к нашему удивлению, мы также обнаружили компенсирующий эффект из-за изменений в облаках».

«Без этих изменений в облаках поверхность нагревалась бы еще быстрее», — отметил Лэй Лю, аспирант факультета атмосферных и океанических наук Университета Макгилла и первый автор этого исследования. Он добавил, что полученные результаты предоставляют надежные наблюдения о влиянии облаков на глобальное потепление, которые могут быть использованы для совершенствования климатических моделей и разработки соответствующей экологической политики.

Чтобы обнаружить этот эффект, команда использовала измерения ключевого радиационного прибора — интерферометра атмосферного излучения (AERI), а также спутниковые данные, климатические модели и метод под названием «оптимальное спектральное сканирование», совместно разработанный И Хуаном и Лэй Лю для изоляции эффектов облаков от других атмосферных процессов.

Исследователи сосредоточили свое внимание на длинноволновом излучении, которое представляет собой тепловую энергию, излучаемую Землей обратно в атмосферу. Обычно облака задерживают часть этого тепла и возвращают его на поверхность. Однако в условиях глобального потепления в некоторых районах наблюдается сокращение низких облаков, что приводит к меньшему количеству тепла, направляемого обратно к поверхности.

Ученые из кафедры атмосферы и океанологии Университета Макгилла, которые управляют тремя приборами AERI в Монреале, планируют продолжить использовать эти важнейшие данные для лучшего понимания регионального климата и усовершенствования климатических моделей.

«Наше исследование подчеркивает значимость точных долгосрочных наблюдений за климатом, — отметил Джон Гьякум, соавтор исследования и профессор кафедры атмосферных и океанических наук. — Это необходимо для того, чтобы понять, как Земля реагирует на глобальное потепление, и принимать обоснованные решения в интересах будущих поколений».

Исследователи также предостерегли, что их выводы не ставят под сомнение явление глобального потепления. «Это как термостат, который немного подстраивается, — объяснили они. — Но даже при таком регулировании температура продолжает повышаться».

Ранее ученые обнаружили, что уровень Большого Соленого озера достиг рекордно низкого уровня в 2022 году из-за сокращения притока из рек и повышения интенсивности испарения, вызванной потеплением климата. Высыхание водоема представляет собой угрозу экономике, экологии и общественному здоровью, ввиду воздействия токсичной пыли.