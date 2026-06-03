Российская компания Bork готовится к запуску кафе и начала поиск руководителя проекта, которому предстоит выстроить концепцию с нуля и сформировать стандарты сервиса. Вакансия предполагает создание гастрономического формата международного уровня.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

От кандидата требуют не менее пяти лет опыта управления премиальными и люксовыми ресторанами, а также свободное владение английским языком.

На фоне усиливающейся конкуренции на рынке премиальной бытовой техники, где также представлены такие бренды как Miele, Smeg и Bosch, развитие кафе можно рассматривать как способ расширения точек контакта с аудиторией, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его мнению, проект может стать инструментом продвижения бренда через формирование дополнительного потребительского опыта вокруг продукции компании.

Развитие бренда началось в 2002 году, когда Максим Бирюлин, основатель ретейлера «Технопарк», создал компанию Bork. До 2023 года ключевые юрлица «Борк импорт» и «Борк ритейл» находились под его контролем, после чего перешли закрытому паевому фонду «Бор» по данным «СПАРК-Интерфакса».

Собственная розничная сеть работает с 2007 года. Сейчас она насчитывает 82 бутика в России, ОАЭ, Армении и Казахстане. Компания продает бытовую технику, устройства для ухода, кухонные и хозяйственные товары. В 2019 году добавила товары для дома, в 2022 году запустила мебель под своим брендом, а в июне вывела на рынок линейку уходовой косметики из Кореи.



В 2025 году финансовые показатели группы показали разнонаправленную динамику. Выручка «Борк импорта» снизилась на 1,2% до 12,9 млрд руб., при этом чистая прибыль выросла на 44% до 610 млн руб. У «Борк ритейла» выручка увеличилась на 20% до 14 млрд руб., а чистая прибыль сократилась на 90% до 126 млн руб.

В 2010 году Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Bork на 100 тыс. руб. за нарушение закона о защите конкуренции. Регулятор установил, что компания указывала немецкое происхождение техники при фактическом производстве в Китае.

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