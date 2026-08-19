Британский бренд уличной одежды Boxfresh выпустил фильм о своей истории, полностью переосмыслив ее с помощью искусственного интеллекта. В ролике Лондон с 1989-й по 2026 год показан как воспоминание самого бренда — с рейвами, скейтбордингом, граффити, карнавалами и клубной культурой.

Lucas Davies, Unsplash

Boxfresh появился в Лондоне в 1989 году, когда рейв-культура и уличное искусство формировали новый визуальный язык. В 2025 году бренд приобрел Люк Ходсон и первым делом решил рассказать его историю в фильме. Для проекта он пригласил режиссера Омара Карима, известного экспериментами с ИИ и фильмом «Туннель времени в Крэкни».

Карим отказался от традиционного биографического ролика. Вместо этого он представил историю Boxfresh как коллективную память бренда, будто тот сам переживал события последних десятилетий: ходил на acid house-вечеринки, танцевал на рейвах и переживал первый поцелуй. По словам режиссера, память не сохраняет события как фотографии, поэтому фильм сознательно нарушает законы реальности.

В кадре под композицию It’s a Jungle Out There Мэтта Хилла бруталистская Trellick Tower превращается в логотип Boxfresh, Nokia 3310 — в ранний iPhone, а знакомые лондонские улицы и предметы искажаются до сюрреалистических форм. Логотип бренда появляется не только на одежде и кроссовках, но и на автомобильной магнитоле, заднем фонаре скутера и даже декоративных накладках на зубах героини.

При этом ИИ использовали не только для генерации самих сцен. Карим задействовал ИИ-агентов для масштабного исследования эпохи: они изучали одежду, силуэты, автомобили, интерьеры и другие детали Лондона разных лет. По словам режиссера, подобный объем работы традиционными методами мог бы занять до двух лет.

ИИ также помогал принимать решения по отдельным деталям фильма, однако люди оставались частью процесса на каждом этапе. Команда Boxfresh отвечала за культурную достоверность, а консультант Стив Брайден проверял сцены на соответствие эпохе. Например, он заметил, что некоторые кроссовки появились позже описываемого периода, указал на неправильную конструкцию магнитофона и заметил, что рекламные листовки того времени скорее выглядели бы как ксерокопии.

Карим подчеркивает, что фильм не создавался по принципу «написал запрос — получил готовый ролик». Работа начиналась с саундтрека, мудбордов и режиссерского сценария, а затем проходила через множество итераций с командой бренда и культурным консультантом. В результате получился не столько рекламный ролик, сколько визуальная реконструкция ДНК Boxfresh — такой, какой она могла бы выглядеть в памяти самого бренда.

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