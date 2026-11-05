Британская медиагруппа PA Media Group договорилась о покупке австралийской компании RAS Technology Holdings, специализирующейся на данных о скачках и технологиях для букмекерского рынка. Сделка стоимостью около 49,8 млн австралийских долларов позволит PA укрепить позиции в Австралии и расширить предложение для букмекеров, СМИ и спортивных правообладателей.

Martin Gleizes, Unsplash

RAS Technology Holdings владеет компанией Racing and Sports, которая предоставляет данные о скачках и разрабатывает технологические решения для индустрии ставок. После завершения сделки ее бизнес будет объединен с Podium — подразделением PA Media Group, специализирующимся на аналитике и данных для ставок на скачки и другие виды спорта.

PA предложила акционерам RAS по 1,04 австралийского доллара за акцию. Это на 93% выше цены закрытия торгов 16 октября, когда акции компании стоили 0,54 австралийского доллара. После объявления о сделке котировки RAS выросли примерно на 85%, достигнув 1 австралийского доллара.

Совет директоров RAS единогласно поддержал предложение. Сделка будет проведена за наличные и предполагает приобретение PA 100% акций австралийской компании. Ее завершение ожидается в феврале 2027 года после одобрения акционеров и Федерального суда Австралии.

Ключевая цель приобретения — объединить технологические возможности двух компаний и предложить рынку более широкий набор решений.

Читайте также NFL потребовала приравнять спортивные прогнозы к азартным играм

В частности, спортивный API платформы Podium будет дополнен торговыми сервисами RAS и платформой Wagering 360. По мнению PA, это позволит создать более комплексное предложение для букмекерских операторов, медиакомпаний и владельцев спортивных прав.

Генеральный директор PA Media Group Эмили Шелли отметила, что объединение даст клиентам доступ к большему объему данных, экспертизе в сфере ставок и более широкому международному охвату. Кроме того, компания рассчитывает ускорить разработку новых продуктов и укрепить позиции на австралийском рынке.

Управляющий директор Podium Джош Спарк назвал компании естественно дополняющими друг друга, а исполнительный директор Racing and Sports Стивен Крисп подчеркнул общие принципы работы — точность, надежность и достоверность данных в режиме реального времени.

До официального завершения сделки PA Media Group и RAS Technology Holdings продолжат работать независимо друг от друга.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.