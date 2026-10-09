Национальная футбольная лига США (NFL) потребовала распространить на спортивные прогнозные рынки правила, действующие для азартных игр. Лига обратилась в Верховный суд США, поддержав право отдельных штатов регулировать такие платформы. При этом другие крупные спортивные лиги, напротив, заключают с ними партнерские соглашения.

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NFL направила в Верховный суд США 24-страничное заключение в поддержку властей штата Нью-Джерси, добивающихся пересмотра решения в пользу платформы Kalshi. Лига настаивает, что контракты на исходы спортивных событий по своей сути представляют собой пари, а не финансовые инструменты, и поэтому должны подпадать под законодательство об азартных играх. Об этом 8 октября сообщило издание Fortune.

В центре спора оказался вопрос о том, кто должен контролировать прогнозные рынки. На таких платформах пользователи могут покупать и продавать контракты, стоимость которых зависит от исхода определенного события — например, победы конкретной команды или результата матча. По сути, участники пытаются заработать на своих прогнозах, однако операторы площадок вроде Kalshi считают такие контракты финансовыми инструментами. NFL, напротив, настаивает, что речь идет о спортивных пари, которые должны регулироваться по законам об азартных играх.

От исхода спора зависит, какие требования придется соблюдать операторам прогнозных платформ. Если суд поддержит позицию властей штатов, они смогут применять к спортивным контрактам местные законы об азартных играх, включая требования к лицензированию. Kalshi, напротив, добивается сохранения федерального регулирования, при котором надзор за такими контрактами осуществляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Этот подход позволяет платформам работать в рамках федеральной системы, не получая отдельные игорные лицензии в каждом штате.

При этом NFL заняла позицию, противоположную подходу некоторых других крупнейших спортивных лиг США. Так, Главная лига бейсбола (MLB), Главная футбольная лига (MLS) и Национальная хоккейная лига (NHL) уже заключили партнерские соглашения с платформами Kalshi или Polymarket. Масштаб этого рынка продолжает расти: только в первый воскресный игровой день нового сезона NFL оборот контрактов, связанных с лигой, достиг $1,8 млрд. Для спортивных организаций прогнозные платформы открывают новые возможности взаимодействия с болельщиками, однако вопрос об их регулировании остается нерешенным.

Теперь Верховному суду США предстоит решить, принимать ли спор к рассмотрению. Если суд согласится рассмотреть дело, его решение может существенно повлиять на работу прогнозных платформ по всей стране. В частности, от него будет зависеть, смогут ли отдельные штаты применять к спортивным контрактам собственные законы об азартных играх или операторы сохранят возможность работать преимущественно под федеральным надзором. Для Kalshi и других участников рынка это может означать изменение требований к лицензированию и условий работы в разных штатах.

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