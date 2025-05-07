Сотрудница Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании Лорна Рук выиграла в суде £28 989 компенсации после того, как коллега во время одного из психологических тестов сравнила ее личность со злодеем из «Звездных войн» Дартом Вейдером. Об этом сообщает The Guardian.

В кинофраншизе Вейдер — наполовину человек, наполовину машина — использует «темную сторону силы», преследуя своего сына Люка Скайуокера и Альянс повстанцев, в который также входят Хан Соло, принцесса Лея, Чубакка и дроиды C-3P0 и R2-D2.

Суд посчитал такое сравнение «оскорбительным» и причиняющим «вред» на рабочем месте. Судья Кэтрин Рамсден подчеркнула, что отождествление с легендарным злодеем «Звездных войн» является унизительным, классифицировав это как «ущерб» (юридический термин, обозначающий негативное воздействие на человека).

Неудачный психологический тест

Рук занимала в NHS должность руководителя по обучению. В августе 2021 года члены ее команды прошли тест Майерс-Бриггс на тему «Звездных войн» в качестве упражнения на сплочение коллектива.

Индикатор типа Майерс-Бриггс распределяет людей по 16 категориям в зависимости от того, насколько они интроверты, насколько развита их интуиция, что ими движет — мысли или чувства, и как они судят об окружающем мире.

Рук не участвовала из-за личного звонка, но коллега, Аманда Харбер, заполнила тест за нее и объявила, что Рук соответствует категории Дарта Вейдера — персонажа, описанного как «целеустремленный лидер», который может объединять команды.

Рук заявила, что это заставило ее чувствовать себя непопулярной и способствовало ее решению уволиться через месяц.

В результате суд отклонил утверждение Рук, что «инцидент с Вейдером» стал причиной увольнения, но признал его «ущербом». Суд установил, что результат теста отражал восприятие коллеги и вызвал понятное расстройство у Рук.

Решение показывает, что даже шуточные сравнения на рабочем месте могут иметь серьезные последствия, если воспринимаются как оскорбительные.