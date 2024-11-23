HSBC решил прекратить обработку платежей розничных клиентов из России и Белоруссии. В банке сообщили, что любые связанные с этими странами платежи могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и отклонены.

Напомним, что в октябре 2023 года HSBC прекратил обслуживать корпоративных клиентов из России и Белоруссии. Тогда представитель банка заявил, что соблюдать нормативные требования регуляторов становится все сложнее «из-за действующих глобальных ограничений».

Агентство Reuters обратило внимание на то, что среди европейских банков HSBC наиболее «чувствителен» к надзору американских властей. В США кредитная организация выплатила более $2 млрд в виде штрафов «за недостатки в осуществлении контроля за отмыванием денег».

Решение о прекращении обслуживания последовало за уходом британского банка из России. Это произошло в мае, спустя два года после первоначального объявления о принятом решении в июне 2022 года. Тогда HSBC договорился о продаже своего бизнеса в России «Экспобанку». Изначально ожидалось, что сделка будет завершена в первой половине 2023 года.

Однако «Экспобанк» закрыл сделку по покупке 100% ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», российской «дочки» HSBC, лишь в мае 2024 года. В финансовом отчете за 2022 год HSBC оценил потери от ухода с российского рынка в $300 млн.

Напомним, что с августа 2022 года в России действует ограничение по сделкам с долями российских компаний, которые принадлежат зарубежным инвесторам. В перечень российских банков, которые попадают под действие этого запрета, вошли 45 кредитных организаций, включая «Эйч-эс-би-си Банк».

Ранее «Газпромбанк» сообщил, что с 26 ноября отменяет снятие до 50 тыс. руб. без комиссии c кредитных карт UnionPay, одной из крупнейших платежных систем в Китае, позволяющей оплачивать товары, услуги и снимать наличные более чем в 150 странах мира.