Британская инвестиционная компания BC Partners рассматривает возможность нового перезапуска LIV Golf после того, как ее первоначальный план возрождения лиги не получил поддержки игроков. Теперь инвестор хочет выкупить у суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) кредит на $50 млн, выданный LIV Golf в рамках процедуры банкротства. Это может дать компании больше влияния на дальнейшую судьбу проекта.

Steven Shircliff, Unsplash

Как сообщает Financial Times, речь идет о так называемом финансировании должника в период банкротства (debtor-in-possession financing). Приобретение этого долга может стать для BC Partners способом получить более весомую позицию в процессе реструктуризации и попытаться сохранить часть бизнеса LIV Golf.

Положение лиги осложнилось после решения PIF прекратить ее финансирование по окончании сезона 2026 года. С момента запуска LIV Golf в 2022 году саудовский фонд направил на проект более $5 млрд. Теперь будущее турнира оказалось под вопросом: вместо дальнейшего расширения обсуждается возможность прекращения его деятельности.

Первоначальный план BC Partners предполагал вложение до $300 млн в создание обновленной версии лиги — LIV 2.0. Инвестор рассматривал проведение до 17 турниров в год, усиление командного формата и предоставление игрокам долей в новом проекте.

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Однако договориться с гольфистами не удалось. По данным FT, от 15 до 40 игроков в разной степени проявляли интерес к возможному участию в перезапуске. Но некоторые из них настаивали на восстановлении прежних финансовых гарантий и возможности отказаться от контрактов даже после подписания. Эти разногласия помешали реализации первоначального плана.

Теперь BC Partners рассматривает альтернативный путь — получить влияние на процедуру банкротства через приобретение кредита PIF. При этом предложение пока находится на предварительной стадии, и окончательное решение о сделке не принято.

У этой истории есть и другая финансовая сторона. LIV Golf накопила значительные налоговые убытки — около $5 млрд в США и Великобритании. BC Partners может быть заинтересована в сохранении этих активов, поскольку при соблюдении определенных условий налоговые убытки могут использоваться для уменьшения налогооблагаемой прибыли в будущем. Однако их применение ограничено законодательством.

Позиция PIF, судя по описанию ситуации в FT, отличается от планов инвестора: фонд заинтересован в завершении участия в проекте и минимизации дальнейших расходов и обязательств.

Таким образом, BC Partners пытается найти способ сохранить LIV Golf, даже после провала первоначального плана перезапуска. Но пока речь идет лишь о возможной сделке с кредитом, а не о согласованном спасении лиги. Будущее одного из самых дорогостоящих проектов в мировом гольфе по-прежнему остается неопределенным.

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