Австралия готовится поставить точку в истории проведения турниров LIV Golf в Аделаиде. Власти штата Южная Австралия усомнились в возможности принять соревнования в марте 2027 года на фоне финансовых проблем лиги, ухода игроков и срыва плана по привлечению новых инвестиций.

Sydney Rae, Unsplash

Премьер-министр Южной Австралии Питер Малинаускас заявил, что проведение следующего турнира LIV Golf в гольф-клубе Kooyonga, вероятнее всего, не состоится. По его словам, будущее самой лиги также вызывает серьезные сомнения.

«Похоже, игра окончена, сет и матч завершен», — заявил глава региона в эфире радиостанции ABC Adelaide.

Одной из главных причин кризиса стал массовый уход игроков. Как сообщила Financial Times, LIV покинули несколько известных гольфистов, в том числе бывшая первая ракетка мирового рейтинга Джон Рам. На этом фоне инвестиционная компания BC Partners отказалась от плана по финансовому спасению лиги.

В октябре BC Partners вложила первоначальные средства в LIV и рассчитывала предоставить до $300 млн, чтобы помочь организации завершить реструктуризацию и подготовиться к сезону 2027 года. Однако после изменения ситуации с составом участников инвесторы пересмотрели свои планы.

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Финансовые трудности LIV обострились после решения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии прекратить финансирование серии по окончании сезона 2026 года. В сентябре лига подала заявление о защите от банкротства в США в рамках процесса реструктуризации.

Проблемы затронули и подготовку австралийского этапа. В сентябре гольф-клуб Kooyonga обратился в американский суд по делам о банкротстве, заявив, что LIV не выплатила первый взнос за использование площадки, несмотря на предоставленную отсрочку. В самом клубе сообщили Reuters, что пока не получали официальных уведомлений от организаторов и запросили разъяснения по ситуации.

Ранее Австралия была одним из самых успешных и гостеприимных организаторов LIV Golf. Турниры в Аделаиде четыре года подряд проходили при государственной поддержке Южной Австралии. В феврале прошлого года соревнования собрали более 115 тысяч зрителей за четыре дня — это стало рекордом для профессионального гольфа в стране.

Теперь будущее австралийского этапа оказалось под большим вопросом. Если финансовые проблемы LIV не удастся решить, лига может потерять не только важного инвестора и ведущих игроков, но и одну из самых популярных площадок в своем международном календаре.

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