Британский телеканал Channel 4 впервые в истории национального телевидения представил документальный фильм под названием Will AI Take My Job? («Заберет ли ИИ мою работу?»), ведущей которого стала полностью созданная искусственным интеллектом виртуальная модель по имени Айша Габан, сообщает The Business Times.

Этот экспериментальный проект стал частью цикла передач, посвященных влиянию ИИ на рынок труда и технологическое развитие.

Особенностью фильма стало то, что на протяжении всего эфира зрители не подозревали о виртуальной природе ведущей. Лишь в финальной части программы была раскрыта истинная сущность Айши Габаны.

Как пишет Variety, кульминацией ленты стало откровение ведущей: «ИИ затронет жизнь каждого в ближайшие несколько лет. И для некоторых это приведет к потере работы. Сотрудники кол-центров? Специалисты по обслуживанию клиентов? Возможно, даже телеведущие, как я. Потому что меня не существует».

Руководитель новостного направления Channel 4 Луиза Комптон в своем заявлении подчеркнула, что использование ИИ-ведущей не станет регулярной практикой телеканала, это был творческий эксперимент, задуманный для стимулирования общественной дискуссии о последствиях внедрения ИИ в медиасферу.

Создание виртуальной ведущей для Channel 4 стало результатом коллаборации между брендом Seraphinne Vallora, работающим в сфере ИИ-моды, и производственной компанией Kalel Productions, сообщает The Independent.

Глобальная экспансия ИИ-ведущих: от Китая до Кувейта

Использование виртуальных ведущих, созданных искусственным интеллектом, стало распространенной практикой в мировом медиапространстве. Пионером в этой области стало китайское агентство «Синьхуа», еще в 2018 году представившее цифрового двойника своего реального ведущего.

В 2023 году волна внедрения ИИ-дикторов достигла новых масштабов. В Кувейте виртуальный ведущий Федха регулярно зачитывал новостные сводки. Греческая телекомпания ERT запустила проект с ИИ-диктором Гермесом. Южнокорейский канал SBS на пять месяцев доверил ведение эфира цифровому персонажу Зэ Ин. Аналогичный проект был успешно реализован и в Индии, демонстрируя глобальный тренд на интеграцию искусственного интеллекта в медиаиндустрию.