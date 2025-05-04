В Великобритании растет число предпринимателей старше 60 лет, запускающих бизнес в сферах от пекарен до биотехнологий, пишет The Guardian. По данным Rest Less и Enterprise Nation, в 2023 году число самозанятых в этой возрастной группе достигло рекордных 991 тыс., а 35% новых бизнесов в стране создаются людьми старше 50.

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Многие, как 63-летняя Кари Джонстон, после 45 лет работы медсестрой запустившая профессиональную службу по наведению порядка и организации пространства, находят в предпринимательстве свободу и удовлетворение.

Другие, как 63-летний Джефф Карсс из Сомерсета, используют опыт для инноваций. Так, Карсс основал Wilder Sensing, использующую ИИ для анализа звуков и измерения биоразнообразия.

После десятилетий работы специалистом по ИТ-системам Кэт, которой сейчас 64 года, устала от корпоративной гонки. В 2022 году она переехала из Йоркшира в Блэргоури, Пертшир, где открыла пекарню на закваске у себя дома, чтобы оплачивать счета. Она выпекает 70 до 80 буханок в неделю и продает их по 4 фунта за штуку.

Таким образом, мотивы у бизнесменов старшего возраста варьируются: творческая самореализация, социальное взаимодействие или финансовая необходимость из-за повышения пенсионного возраста.

Однако предприниматели сталкиваются с препятствиями: возрастной дискриминацией, нехваткой грантов для пожилых и физическими нагрузками.

Кэт, например, не может арендовать помещение из-за ограниченных средств, а тяжелая работа в пекарне подрывает здоровье. Несмотря на трудности, многие ценят гибкость и независимость, видя в бизнесе «вторую жизнь».