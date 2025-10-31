Главные страхи российских сотрудников связаны не с увольнением или кризисом, а с выгоранием и потерей личного баланса. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного платформой по поиску работы hh.ru с 1 по 7 октября среди 2683 соискателей. Подробности — в распоряжении «Инка».

По данным hh.ru, 42% работающих россиян больше всего боятся эмоционального истощения и выгорания. На втором месте — финансовые тревоги: задержка или снижение зарплаты (35%). Замыкает тройку — чрезмерная нагрузка при той же оплате.

Каждый третий респондент также признался, что опасается конфликтов с руководством или коллегами (30%), а четверть опрошенных — отсутствия карьерного роста (27%).

Реже россияне упоминали страх не справиться с задачами (18%), утратить интерес к профессии (18%) и ухудшить здоровье из-за стресса и переработок (16%). Внезапного увольнения или неспособности «отключиться» от работы боятся 14% респондентов.

Женщины боятся выгореть, мужчины — потерять деньги

Женщины чаще мужчин переживают из-за выгорания (44% против 38%), конфликтов (32% против 26%) и токсичной атмосферы. Мужчины, напротив, сильнее обеспокоены финансовыми рисками — невыплатами и снижением зарплаты (38% против 33%), а также отсутствием карьерного роста (29% против 25%).

Возраст тоже играет роль:

Подростки до 18 лет чаще всего боятся провалить задачу или проект (41%);

Молодежь 18–24 лет — не получить зарплату вовремя (42%) и поссориться с коллегами (35%);

Самая тревожная группа — 25–34 года: в этом возрасте пиковы страхи выгорания (48%), чрезмерной нагрузки (39%) и потери здоровья (20%). После 35 лет тревожность снижается — опыт и уверенность в себе берут верх.

Кто боится больше всех

Наиболее эмоционально истощенными чувствуют себя медики (54%), специалисты по персоналу (52%) и топ-менеджеры (51%). Финансовые страхи чаще беспокоят работников туризма и строительства (от 44% до 47%). А вот чрезмерной нагрузки больше всего опасаются логисты, юристы и закупщики.

Для представителей креативных индустрий (медиа, искусство) и служб безопасности характерны страхи конфликтов и стрессовых взаимодействий. Руководителей же больше всего тревожит отсутствие карьерного развития (41%).

Повседневные ужасы офисной жизни

Среди ежедневных страхов на первом месте — боязнь совершить ошибку, которая дорого обойдется компании (36%). Далее следуют страх «прожить жизнь на работе» (33%) и не успеть сделать все в срок (27%).

Четверть респондентов признались, что им страшно выступать на совещаниях, а каждый пятый — боится публично показаться некомпетентным. При этом лишь 4% опрошенных опасаются, что их заменит искусственный интеллект.