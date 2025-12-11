Всего несколько месяцев назад американская компания Scale AI, специализирующаяся на маркировке данных, необходимых для обучения искусственного интеллекта, была незаменимым партнером для OpenAI и Google, помогая им тестировать и совершенствовать их ИИ-модели. Но лето 2025 года перевернуло все с ног на голову. После того как Meta* вложила в стартап $14 млрд и фактически переманила его молодого основателя Александра Вана, в компании начался настоящий кризис, пишет Business Insider.

Freepik

Один из сотрудников в отчаянии даже спросил у ChatGPT о судьбе компании и получил мрачный прогноз: «В течение 24 месяцев Scale AI перестанет существовать как независимая организация».

За внешним лоском крупной сделки скрывалась тревожная реальность. Ключевые клиенты, включая OpenAI и Google, стали уходить, а оценка компании на частном рынке упала вдвое. Армия специалистов по разметке данных, которая была главным активом Scale, оказалась недовольна: ставки оплаты упали с $50 до $20 в час, появились неоплачиваемые обучения, а рабочие часы сократились.

Внутренние чаты, где раньше кипела активность, стали пустовать. Все это привело к массовому оттоку талантов, которые теперь уходят к более ловким конкурентам, которых становится все больше. Такие стартапы, как Mercor и Surge AI, активно переманивают и клиентов, и сотрудников Scale, предлагая лучшие условия.

Mercor, которой управляют трое 22-летних основателей, уже привлекла $350 млн и даже выиграла у Scale один из проектов Meta*. При этом бывшие сотрудники обвиняют Scale в потере фокуса на качестве — «спам и низкокачественные данные стали восприниматься как издержки ведения бизнеса».

Несмотря на мрачные прогнозы, Scale AI пытается адаптироваться. Компания сосредоточилась на работе с государственными структурами, заключив контракты с Пентагоном на $199 млн, и развивает новое направление — данные для робототехники.

Некоторые инвесторы по-прежнему верят в компанию, указывая на $1 млрд на ее балансе и улучшающуюся прибыльность. Однако многие задаются вопросом: сможет ли Scale AI, потерявшая ключевых клиентов, основателя и доверие своих специалистов, выжить в новой реальности, где она больше не является нейтральным арбитром, а стала частью экосистемы своего инвестора-конкурента?

Эта история стала тревожным сигналом для всей индустрии ИИ: даже самые перспективные стартапы могут превратиться в «зомби», когда за их судьбу начинают бороться технологические гиганты. Будущее Scale AI теперь зависит от того, сможет ли она найти свою новую нишу или же станет очередной жертвой большой игры, где правила пишут не стартапы, а их могущественные инвесторы.

* — признана в России экстремистской и запрещена.