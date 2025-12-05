Meta Platforms* проводит реструктуризацию убыточного подразделения Reality Labs, что может привести к сокращению инвестиций и персонала в проектах, связанных с метавселенной. По данным информированных источников Business Insider, компания рассматривает возможность сокращения бюджета подразделения на 30%. Эти меры, в первую очередь, могут затронуть команду, работающую над платформой виртуальных миров Horizon Worlds.

Freepik

Официальный представитель Meta* подтвердил, что компания перераспределяет часть ресурсов с проектов метавселенной на развитие более популярных и перспективных направлений — умных очков с искусственным интеллектом и других носимых устройств. При этом в компании добавили, что не планируют масштабных организационных изменений в подразделении.

Это решение принято на фоне значительных финансовых потерь: с 2020 года Reality Labs принесла убытки на сумму более $60 млрд. Одновременно Meta* наращивает расходы на искусственный интеллект, участвуя в крайне затратной технологической гонке. Аналитики отмечают, что сокращение расходов на метавселенную на 30% может сэкономить компании $4−6 млрд в 2026 году и положительно сказаться на ее прибыли.

Инвесторы позитивно восприняли новость о возможной оптимизации расходов, что привело к росту акций компании и увеличению ее рыночной капитализации.

Это уже не первая реорганизация в подразделении: ранее в 2024 году Meta* провела сокращения в командах Oculus Studios и Supernatural, а также перевела ключевых руководителей между проектами. Технический директор Meta* Эндрю Босворт ранее заявлял, что текущий год является решающим для определения будущего метавселенной в компании.

* — признана в России экстремистской и запрещена.