Число компаний в сфере бухгалтерских и юридических услуг в России продолжает расти, однако за ростом скрывается менее очевидный тренд: рынок дробится, а доходы распределяются неравномерно. По данным аналитики «Финлид» от Точка Банк, имеющейся в распоряжении «Инка», за первый квартал 2026 года в сегменте (ОКВЭД 69) появилось 1,8 тыс. новых компаний — в основном микробизнес без учета самозанятых.

Photo by Scott Graham on Unsplash

Наиболее заметный прирост пришелся на бухгалтерский учет и сопутствующие услуги: только в категории бухучета и аудита (69.20) число компаний увеличилось на 1,3 тыс. Это делает сегмент одним из лидеров по абсолютному росту среди всех отраслей.

Рост числа игроков эксперты объясняют сразу несколькими факторами: увеличением спроса на сопровождение бизнеса после изменений в законодательстве, развитием аутсорсинга и распространением облачных сервисов. Для многих предпринимателей вход в рынок остается относительно простым, что и поддерживает приток новых компаний.

Однако динамика оборотов показывает обратную сторону. В сегменте бухучета (69.20.2) средние обороты снизились почти на 28%, несмотря на рост числа компаний. Более того, средний чек здесь заметно упал по сравнению с 2024 и 2025 годами. При этом медианные значения, напротив, выросли — на 5,0% к 2025 году и на 22,7% к 2024-му. Это указывает на смещение спроса в сторону небольших компаний с более низкими оборотами и усиление ценовой конкуренции.

Читайте также Бум на бухгалтеров: спрос и зарплаты растут по всей стране

В то же время сегмент финансового и налогового аудита (69.20.1) показывает противоположную динамику: обороты здесь выросли почти на 95%. По данным аналитиков, число транзакций практически не изменилось, но заметно увеличился средний чек.

В Точка Банке рассказали, что рост в этом сегменте формировался постепенно. Уже в 2024 году увеличились и средние, и медианные обороты (+49,1% и +48,6% соответственно), а также средний чек (+29,1%). В 2025 году динамика стабилизировалась, а в 2026-м произошел более резкий скачок именно по средним значениям — при том, что медиана (значение, выше и ниже которого находится равное число объектов изучения) изменилась незначительно. Это может говорить о концентрации выручки у более крупных игроков.

Одна из вероятных причин — налоговая реформа 2026 года, из-за которой бизнес стал чаще обращаться за более сложными и дорогими услугами. Компаниям потребовалось пересмотреть налоговые модели и адаптироваться к новым правилам, что увеличило спрос именно на аудит и консалтинг.

Дополнительное давление на рынок оказывает автоматизация. Часть малого бизнеса уходит в онлайн-бухгалтерию, где типовые задачи решаются без участия человека, а традиционные аутсорс-компании вынуждены конкурировать за оставшийся сегмент.

«Спрос на бухгалтерские услуги вырос, вслед за ним увеличилось и число самих компаний, поэтому денежный поток распределился между большим количеством игроков. При этом нагрузка на бухгалтеров стала выше, но тарифы многие компании пока не успели поднять и продолжают работать по прежним ставкам. Дополнительно на сегмент повлияло сокращение части небольших клиентов, которые традиционно чаще работают с аутсорсом: часть бизнеса закрылась, часть ушла к конкурентам, часть — в онлайн-бухгалтерию», — поясняет тенденцию лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» Дмитрий Почивалин.

В результате рынок одновременно растет и усложняется: новые компании продолжают появляться, но зарабатывать на нем становится труднее. Бухгалтерия превращается из массовой услуги с фиксированными тарифами в более сегментированный рынок, где базовые задачи дешевеют, а сложные — дорожают.

Что это значит для бизнеса

Для предпринимателей это сигнал к пересмотру подхода к бухгалтерии. Простые операции становятся дешевле и чаще автоматизируются, поэтому переплачивать за базовый учет смысла нет. Зато в сложных вопросах — налоговая оптимизация, аудит, структурирование бизнеса — спрос и цены растут, и экономия здесь может обойтись дороже.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.