В России растет спрос на внешние бухгалтерские услуги. По данным сервиса «Финлид» от Точка Банка, в первой половине 2025 года число малых и средних компаний, занимающихся бухгалтерией, увеличилось на 1,8%. Это выше среднего темпа роста всего рынка МСП — 1,2%. Подробности — в распоряжении «Инка».

Wayhomestudio/Freepik

Эксперты связывают это с тем, что предприниматели чаще доверяют бухгалтерию на аутсорс, а сами бухгалтеры всё активнее строят самостоятельный бизнес. Из роли «внутренних исполнителей» они превращаются в финансовых партнеров компаний — помогают не только вести учет, но и принимать стратегические решения.

«Сегодня в России работает более 22 тыс. бухгалтерских компаний. Профессия меняется на глазах: бухгалтеры запускают свои проекты, создают профессиональные сообщества, напрямую выстраивают отношения с клиентами. Они становятся самостоятельной силой, и бизнес это признает», — говорит Антон Сизов, директор сервиса «Финлид».

Наибольшее число предпринимателей-бухгалтеров по данным за полгода работает в Центральной России — более 5,8 тыс. компаний (31% рынка). Следом идут Приволжский округ (16%) и Северо-Западный (13%). Самый быстрый рост в начале 2025 года показал Приволжский округ — плюс 3,5%. А вот на Северном Кавказе наблюдается спад — минус 0,7%. В то же время у этого округа самый большой прирост в этой профессии за пять лет в +3,5%

Если в целом смотреть на пятилетние тренды, общая численность бухгалтеров-предпринимателей за этот период снизилась на 1,3%. Но текущие данные показывают разворот: после долгого спада сегмент впервые пошел в плюс. Если тенденция сохранится, рынок бухгалтерских услуг выйдет на устойчивый рост.

Исследование основано на данных официальных реестров компаний и предпринимателей по состоянию на 30 июня 2025 года. В анализ попали все юрлица и ИП, для которых бухгалтерия — основной вид деятельности.