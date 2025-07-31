Согласно данным сервисов «Авито Работа» и «Авито Путешествия», в первом полугодии 2024−2025 годов в сфере туризма и гостеприимства наблюдается значительное увеличение зарплатных предложений. Подробности — в распоряжении «Инка».

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Ленинградская область стала абсолютным лидером по темпам роста — здесь средний уровень оплаты труда в отрасли вырос на впечатляющие 71%, достигнув 98 476 руб. в месяц.

Аналитики объясняют такой скачок активным развитием туристической инфраструктуры региона, включая открытие новых гостиничных комплексов и ресторанов перед началом высокого сезона. Особенно заметно увеличились зарплаты у горничных (на 41% до 62 068 руб.) и поваров (на 20% до 71 957 руб.), что свидетельствует о повышенном спросе на ключевые кадры, обеспечивающие качество сервиса.

Краснодарский край, традиционно считающийся главным курортным регионом страны, занял вторую позицию с ростом зарплат на 47%. Средний уровень оплаты труда здесь составил 82 625 руб. Наибольший прирост отмечен среди помощников официантов (18%) и горничных (15%), чья работа особенно важна в разгар туристического сезона.

Республика Алтай замкнула тройку лидеров с показателем роста в 41%. В этом регионе, известном своими природными достопримечательностями, средняя зарплата в туриндустрии достигла 78 122 руб. Здесь также наиболее востребованными оказались горничные (20% роста) и повара (2% роста).

Параллельно с ростом зарплат аналитики фиксируют значительное увеличение спроса на аренду жилья. По данным экспертов, количество бронирований посуточного жилья в целом по стране удвоилось, а загородных домов — утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметный рост популярности наблюдается в Дагестане (увеличение бронирований в 5 раз), Республике Алтай (4,5 раза), Кемеровской и Московской областях (по 3 раза). В Ленинградской области спрос вырос в 2,7 раза, в Краснодарском крае — в 2,5 раза.

Средняя стоимость аренды в первом полугодии 2025 года составила 7 тыс. руб. за квартиру и 23,3 тыс. руб. за загородный дом в сутки. Эксперты связывают такую динамику с общим ростом внутреннего туризма и повышением требований к качеству обслуживания, что в свою очередь стимулирует работодателей предлагать более конкурентоспособные зарплаты.