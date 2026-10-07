Букмекерские компании стали осторожнее тратить деньги на продвижение. За девять месяцев 2026 года совокупный объем рекламной и спонсорской активности в отрасли уменьшился на 15–20%, а некоторые игроки сократили расходы еще сильнее. Участники рынка связывают это с тем, что привлекать клиентов становится дороже, а сам рынок перестает расти прежними темпами.

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Под давлением оказалась и экономика бизнеса. Букмекеры сталкиваются с более высокой налоговой и административной нагрузкой, дорогим кредитованием и инфляцией. В Pari считают, что в 2027 году рынок может уменьшиться на 10–15%. Одновременно компания допускает уход одной-трех организаций из легального сегмента.

Маркетинговые бюджеты уже пересматриваются на уровне отдельных игроков. «Лига ставок» сократила затраты на привлечение клиентов, а Olimpbet уменьшил объем спонсорских контрактов на 25–30%. По словам участников рынка, чемпионат мира 2026 года временно поддержал спрос, но после окончания турнира отрасль вернулась к более слабой динамике. Рассчитывать на двузначный рост, который был характерен для предыдущих лет, сейчас не приходится.

Сокращение расходов букмекеров отражается на спортивных организациях, для которых эти компании остаются крупным коммерческим источником денег. В 2025 году букмекеры направили на спонсорство 22,6 млрд руб., причем около 70% этой суммы пришлось на «Фонбет» и Winline. Объем обязательных отчислений на спорт составил еще 38 млрд руб. В 2026 году он может увеличиться примерно до 40 млрд руб., но это не компенсирует сокращение коммерческих маркетинговых бюджетов.

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Крупнейшие спортивные партнерства пока сохраняются. ЦСКА сообщил о пересмотре условий сотрудничества с Fonbet примерно в соответствии с падением активности на букмекерском рынке, однако сам контракт продолжает действовать. «Динамо» в июне заключило трехлетнее соглашение с новым титульным партнером — БК «Бетсити». Это показывает, что клубы по-прежнему могут получать крупные контракты, но условия сделок становятся более чувствительными к состоянию букмекерского бизнеса.

На спрос влияет и демография аудитории. В Olimpbet говорят, что молодое поколение проявляет меньше интереса одновременно к спорту и ставкам. При этом сами букмекеры сталкиваются с нехваткой новых способов продвижения: привычный набор маркетинговых инструментов за последние годы существенно не изменился. В результате компаниям приходится искать более точечные способы привлечения клиентов вместо простого наращивания рекламных расходов.

В краткосрочной перспективе рынок, вероятно, продолжит экономить на продвижении. Однако в Pari рассчитывают на восстановление в более долгом горизонте: через три-четыре года букмекерский рынок может снова перейти к росту на 20–40% в год. Для этого, по оценке компании, важным фактором станет возвращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

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