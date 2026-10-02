Правительство России предложило пересмотреть порядок налогообложения выигрышей у букмекеров и тотализаторов. Налог хотят считать не при каждой выплате, а по итогам календарного года — с разницы между всеми полученными выигрышами и сделанными ставками. При этом новый порядок предлагают распространить на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сейчас налог удерживается непосредственно при выплате выигрыша. Букмекер в этом случае выполняет функции налогового агента и перечисляет НДФЛ в бюджет. Суммы, которые игрок ранее проиграл, при расчете не учитываются. После изменения правил значение будет иметь совокупный результат за год: если сумма ставок окажется выше выигрышей, налоговая база будет нулевой.

Такая схема способна изменить объем поступлений в региональные бюджеты. НДФЛ с выигрышей относится к региональным налоговым доходам. ФНС не публикует отдельную статистику по этому виду платежей, однако, по данным «РБ Бизнес», за первые шесть месяцев 2026 года букмекеры удержали и граждане уплатили около 89 млрд руб. Налогов с выигрышей.

Наиболее спорным элементом может стать применение поправок к прошлым периодам. Если расчеты начиная с 2023 года придется проводить по новым правилам, ранее удержанные суммы потребуется сопоставить с годовыми результатами игроков. Там, где после перерасчета налог окажется выше фактического обязательства, возникнет переплата, которую бюджету придется вернуть.

Эксперты ожидают, что изменение базы может сократить налоговые сборы. Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс указывает, что при новой системе часть игроков вообще не будет платить НДФЛ: речь идет о тех, кто за год получил отдельные выигрыши, но в совокупности потратил на ставки больше. Собеседники «Коммерсант», знакомые с обсуждением поправок, оценивают долю игроков с положительным итоговым результатом не более чем в 10%.

Представители букмекерского рынка, напротив, считают переход к годовому результату более логичным. Президент «Лиги ставок» Юрий Красовский отмечает, что похожий принцип уже используется при налогообложении офлайн-казино. По его мнению, расчет налога с итогового результата лучше отражает фактический доход игрока и может повысить привлекательность легального рынка.

Новая схема НДФЛ обсуждается одновременно с изменениями налогообложения самих букмекеров. С 2026 года они платят налог на игорный бизнес по ставке 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также 25% налога на прибыль. При этом бюджет уже столкнулся с недобором по налогу на игорный бизнес: согласно правительственной оценке, за январь–июль 2026 года он составил 17,4 млрд руб., а по итогам года может достичь 43,7 млрд руб.

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