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Новый расчет НДФЛ сократит поступления от выигрышей букмекеров

Правительство России предложило пересмотреть порядок налогообложения выигрышей у букмекеров и тотализаторов. Налог хотят считать не при каждой выплате, а по итогам календарного года — с разницы между всеми полученными выигрышами и сделанными ставками. При этом новый порядок предлагают распространить на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Сейчас налог удерживается непосредственно при выплате выигрыша. Букмекер в этом случае выполняет функции налогового агента и перечисляет НДФЛ в бюджет. Суммы, которые игрок ранее проиграл, при расчете не учитываются. После изменения правил значение будет иметь совокупный результат за год: если сумма ставок окажется выше выигрышей, налоговая база будет нулевой.

Такая схема способна изменить объем поступлений в региональные бюджеты. НДФЛ с выигрышей относится к региональным налоговым доходам. ФНС не публикует отдельную статистику по этому виду платежей, однако, по данным «РБ Бизнес», за первые шесть месяцев 2026 года букмекеры удержали и граждане уплатили около 89 млрд руб. Налогов с выигрышей.

Наиболее спорным элементом может стать применение поправок к прошлым периодам. Если расчеты начиная с 2023 года придется проводить по новым правилам, ранее удержанные суммы потребуется сопоставить с годовыми результатами игроков. Там, где после перерасчета налог окажется выше фактического обязательства, возникнет переплата, которую бюджету придется вернуть.

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Эксперты ожидают, что изменение базы может сократить налоговые сборы. Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс указывает, что при новой системе часть игроков вообще не будет платить НДФЛ: речь идет о тех, кто за год получил отдельные выигрыши, но в совокупности потратил на ставки больше. Собеседники «Коммерсант», знакомые с обсуждением поправок, оценивают долю игроков с положительным итоговым результатом не более чем в 10%.

Представители букмекерского рынка, напротив, считают переход к годовому результату более логичным. Президент «Лиги ставок» Юрий Красовский отмечает, что похожий принцип уже используется при налогообложении офлайн-казино. По его мнению, расчет налога с итогового результата лучше отражает фактический доход игрока и может повысить привлекательность легального рынка.

Новая схема НДФЛ обсуждается одновременно с изменениями налогообложения самих букмекеров. С 2026 года они платят налог на игорный бизнес по ставке 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также 25% налога на прибыль. При этом бюджет уже столкнулся с недобором по налогу на игорный бизнес: согласно правительственной оценке, за январь–июль 2026 года он составил 17,4 млрд руб., а по итогам года может достичь 43,7 млрд руб.

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