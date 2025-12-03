В мире нарастает острый глобальный кризис с поставками микросхем памяти, который из проблемы на уровне компонентов превратился в макроэкономический риск. Основной причиной стал бум искусственного интеллекта, вызвавший ненасытный спрос на передовые чипы с высокой пропускной способностью (HBM) для центров обработки данных, пишет Reuters.

Freepik

Производители памяти, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, бросили все силы на удовлетворение запросов технологических гигантов — Microsoft, Google, Amazon и OpenAI, — что привело к сокращению или полному прекращению выпуска более старых, но критически важных типов памяти (например, DDR4), используемых в смартфонах, ПК и серверах.

В результате рынок столкнулся с двойным кризисом: нехваткой как элитных чипов для ИИ, так и обычной памяти для массовой электроники. Запасы у поставщиков упали до рекордно низких 2–4 недель, а цены в некоторых сегментах с февраля выросли более чем вдвое.

Последствия ощущаются по всей цепочке. Производители смартфонов, включая Xiaomi и Realme, предупреждают о неизбежном повышении розничных цен на 20–30%. В японских магазинах электроники, таких как PC Shop Ark в Акихабаре, введены лимиты на покупку жестких дисков и модулей памяти, чтобы предотвратить ажиотажный спрос, при этом стоимость комплектующих для ПК за несколько недель выросла в два-три раза.

Крупнейшие технологические компании ведут отчаянную борьбу за ресурсы: Google, Amazon и Meta предлагают производителям бессрочные контракты «любой ценой», а китайские Alibaba, ByteDance и Tencent отправляют делегации в Южную Корею, чтобы лично лоббировать выделение квот.

Эксперты предупреждают, что затянувшийся дефицит может замедлить рост производительности на основе ИИ, отложить масштабные инвестиции в цифровую инфраструкру и усилить инфляционное давление в глобальной экономике.

Производители прогнозируют, что ситуация не нормализуется до конца 2027 года, а новые мощности для выпуска обычной памяти не будут запущены раньше 2027–2028 годов, что указывает на длительный период высокой волатильности и ограниченных поставок.