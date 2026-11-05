Японская Sony показала результаты лучше ожиданий аналитиков, тогда как Nintendo столкнулась со снижением прибыли. На финансовые показатели обеих компаний влияет глобальный дефицит микросхем памяти, вызванный растущим спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта.

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По итогам второго квартала операционная прибыль Sony достигла 622,3 млрд иен (около $3,95 млрд). Это значительно выше среднего прогноза аналитиков, ожидавших 505 млрд иен. На фоне успешных результатов компания повысила годовой прогноз прибыли на 9%.

Одним из факторов роста стали успехи развлекательного направления, в том числе фильма «Человек-паук: Новый день». Кроме того, Sony улучшила прогнозы для подразделений, занимающихся производством микросхем и музыкального контента.

При этом игровое направление компании сталкивается с определенными трудностями. Во втором квартале Sony продала 2,6 млн консолей PlayStation 5 против 4 млн за аналогичный период прошлого года. Дополнительное давление на бизнес оказывает подорожание чипов памяти, необходимых для производства игровых устройств.

В то же время компания рассчитывает на дальнейший рост интереса к PlayStation благодаря крупным игровым релизам. Одним из главных событий станет выход Grand Theft Auto VI, запланированный на 19 ноября.

Nintendo, напротив, не оправдала ожиданий рынка. Операционная прибыль компании за квартал снизилась на 16% и составила 73,9 млрд иен, оказавшись ниже прогнозов аналитиков. Также сократились продажи.

Среди причин — дефицит памяти и недостаток крупных игровых релизов для новой консоли Switch 2. Тем не менее президент Nintendo Сюнтаро Фурукава заявил, что компания располагает возможностями для обеспечения необходимых поставок микросхем и пока не планирует повторно повышать цены на устройства.

Nintendo сохранила годовой прогноз, рассчитывая продать 16,5 млн консолей Switch 2. Компания также рассчитывает на успех новой игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time, однако до следующего финансового года крупных игровых новинок не ожидается.

Ситуация Sony и Nintendo отражает более масштабную тенденцию: стремительное развитие искусственного интеллекта усиливает спрос на микросхемы памяти, создавая проблемы для производителей электроники, смартфонов и игровых консолей.

На этом фоне Sony пока выглядит более устойчиво благодаря диверсифицированному бизнесу, включающему игры, музыку, кино и производство датчиков изображения. Однако и ей придется учитывать растущие расходы на компоненты при развитии следующего поколения игровых платформ.

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