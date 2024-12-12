В 2025 году Московская биржа переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон, что подразумевает понижение их статуса. Представители сообщили, что такие бумаги будут «доступны для покупок только квалифицированным инвесторам».

Неквалифицированные инвесторы теперь могут только реализовывать свои бумаги, но не имеют права их приобретать. При этом нет ограничений на хранение активов, которые уже были куплены ранее.

Акции, депозитарные расписки и облигации, которые недоступны для неквалифицированных инвесторов, не будут размещаться в первом и втором котировальных списках.

Под ограничения могут попасть бумаги маркетплейса Ozon, девелопера «Эталон», сервиса объявлений по недвижимости ЦИАН и сети гипермаркетов «Окей». Это произойдет, если они не успеют сменить юрисдикцию.

Сейчас бумаги компаний находятся в первом и втором котировальных списках. Объем торгов на 10 декабря составлял 2,7 млрд руб.

Ранее стало известно о том, что группа HeadHunter завершила переезд с Кипра, зарегистрировав в российской юрисдикции свою бывшую холдинговую компанию — МКПАО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ». После этого события акции «Хэдхантер» на Московской бирже упали на 2%.