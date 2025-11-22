В холодное время года так приятно устроиться среди книг и насладиться историей с чашечкой чая — в тишине и спокойствии. «Авито Недвижимость» представила подборку загородных резиденций, в которых одной из ключевых особенностей стали домашние библиотеки. Подробности — в распоряжении «Инка».

Открывает подборку двухэтажный дом в Новомосковском административном округе. Площадь резиденции — 847 кв. м, участок — 56 соток, стоимость — 725 млн руб. Особняк выполнен в стиле органической архитектуры Фрэнка Ллойда Райта. На первом этаже находится просторная библиотека рядом с каминным залом. В доме четыре спальни, гостиная, кухня-столовая с панорамными окнами, рабочий кабинет, спортзал, домашний кинотеатр, бильярдная, бар и винный погреб. На территории — каскад прудов, прогулочные дорожки, гараж, гостевой дом и небольшой домик для персонала.



Следующий объект расположен в Истринском районе: трехуровневый особняк площадью 1254 кв. м на участке почти 2 га предлагается за 700 млн руб. Интерьер выполнен в стиле итальянского минимализма. На первом этаже расположена гостиная, совмещенная с библиотекой из натурального дерева. В доме пять спален, кабинет, кухня, столовая, винная комната, бильярдная и тренажерный зал. Имеются и СПА-зоны — бассейн и сауна. На участке предусмотрены гараж и навес на шесть автомобилей, а также патио.

В Химках продается двухэтажный дом площадью 800 кв. м на участке 64 сотки стоимостью 299 млн руб. Постройка также выполнена в стиле Ллойда Райта и расположена посреди леса. На втором этаже находится просторный кабинет-библиотека. В доме пять спален, гостиная с камином, столовая, домашний кинотеатр и бильярдная с баром. На участке располагаются пруд, естественный ручей и приватный внутренний двор с зонами отдыха.

В Мытищах представлен дом площадью 284,9 кв. м на участке 19,3 сотки за 149,9 млн руб. Внутреннее пространство оформлено по дизайнерскому проекту. На втором этаже обустроен холл с камерной библиотекой. На участке высажены деревья и кустарники, уложены газон и садовые дорожки.

Подборку закрывает 3-этажный дом в Мытищах площадью 755 кв. м на участке 17 соток за 134,9 млн руб. В некоторых комнатах уложен дубовый паркет. В доме шесть спален, два кабинета, гостиная с камином, две кухни (одна из них с выходом на террасу). В зоне отдыха располагается библиотека с домашним кинозалом и камином — подходящее место для любого досуга: от просмотра фильма до чтения у огня с чашечкой чая. В том числе есть зимний сад, бассейн и сауна. На территории расположен отдельный дом с гаражом на три машиноместа, а также гриль с подводом воды.

