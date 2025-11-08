Осень — это всегда чуть больше тишины, чем летом, и чуть больше желания укутаться в плед, откупорить бутылку красного и притормозить. На фоне этого настроения «Авито Недвижимость» собрала подборку загородных домов, в которых винные погреба — не просто опция, а часть образа жизни. Такие пространства становятся не только местом для коллекций, но и осенних ритуалов: дегустаций, долгих разговоров, вечеров при мягком свете ламп. Подробности — в распоряжении «Инка».

Открывает подборку трехэтажный дом в Магнитогорске стоимостью 30 млн руб. Здесь помимо просторной гостиной и сауны с джакузи оборудован уютный винный погреб на цокольном этаже — тот самый, куда приятно спуститься с пледом, выбрать бутылку «на сегодня» и вернуться наверх к мягкому свету гостиной. Участок дополняют баня, автополив и гараж — всё для спокойной загородной жизни.

Здесь и далее фотографии с сайта avito.ru

В Ивановской области на продаже стоит усадьба из клеёного бруса (52 млн руб.), спроектированная так, чтобы в ней было тепло и летом, и в октябре, и в декабре. Здесь винный погреб держит стабильные 17°С круглый год — идеальные условия, если относиться к коллекции напитков как к делу чести. А на участке — сразу несколько домов, банный комплекс, бассейн и терраса, где осенью особенно уютно слушать дождь.

В Подмосковье нашелся дом на 650 кв. м — просторный, с камином, кинотеатром и спортивным залом. Винный погреб с кладовой располагается в цоколе: идеальное место, чтобы на выходных достать выдержанный напиток и устроить камерную дегустацию. Вокруг — вековые ели и ландшафтный дизайн, который осенью только выигрывает за счет приглушенных оттенков.

В Кирове продается внушительная резиденция площадью 614 кв. м (65 млн руб.) с библиотекой, хаммамом и собственным прудом на участке. Винный погреб выделен в отдельную зону — идеальная точка притяжения для длинных осенних вечеров. Пространство полностью меблировано, так что переезд здесь означает только одно: выбрать, какая бутылка станет первой в новом доме.

В Калининградской области представлена резиденция с итальянским акцентом — натуральные материалы, панорамные виды, башня для наблюдений и винный погреб рядом со спа-зоной. Осень в таком доме превращается в сезон неспешных дегустаций, тишины и длинных ужинов, когда за окнами — янтарные цвета и сырой воздух с моря.

Завершает подборку дом в Одинцово (149 млн руб.) с бильярдной и винным погребом, где можно устраивать уютные вечера в кругу друзей. Просторная гостиная с дровяным камином задает настроение всей резиденции: теплое, спокойное, атмосферное — именно такое, каким хочется видеть ноябрь.