Международная сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о запуске очередной необычной акции: ко Дню борьбы с буллингом во Франции (6 ноября) бренд вместе с агентством Buzzman предложил заменить обычные игрушки в детском меню King Jr. на инструмент социальной поддержки. Все доходы от этого меню за праздник направят в благотворительную организацию Les Papillons, которая установит «ящики доверия» в школах и спортивных клубах.

Screeshot: YouTube

По статистике, буллинг остается серьезной проблемой: в странах — членах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) около одной пятой школьников сталкиваются с буллингом хотя бы несколько раз в месяц. Конкретно во Франции опросы указывали на порядка 12–18% подростков, заявлявших о буллинге. В России же, например, около 16% детей младшего-среднего звена подвергались буллингу, а в Москве среди десятилеток этот показатель доходил до 25%.

Video: YouTube

Burger King давно использует маркетинговые акции «на грани» — от провокационных телевизионных роликов против буллинга (Bullied Whopper Jr.) до кампаний с игрушками-эмодзи и призывами к доброте в партнерстве с организацией No Bully. Эта инициатива продолжает тренд: маркетинг с социальным посылом, усиливающий эмоциональную связь с брендом.

Подобные рискованные маркетинговые активности с социальной темой — это не только имидж, но и возможность выделиться в конкурентной среде. Крупные бренды могут использовать такие кампании, чтобы значимо влиять на сообщество, укреплять репутацию и создавать лояльность клиентов. Однако важно, чтобы такой CSR-маркетинг был искренним, иначе существуют не менее значимые риски репутационных потерь.

Тем не менее стоит помнить и о реалиях: у бренда появляется ответственность — нужно обеспечить, чтобы заработанные и заявленные деньги пошли по назначению, акция имела реальное влияние и измеримые результаты. Также в российских условиях стоит учитывать законодательство и особенности корпоративной социальной ответственности: брендам важно работать с надежными партнерствами и прозрачной отчетностью.

Тот же Burger King, например, известен своей смелостью в рекламе, за которую он уже не раз поплатился. Так, весной 2022 года сеть ресторанов в Испании запустила провокационную кампанию к Страстной неделе: на билбордах библейские фразы переосмысляли в пользу вегетарианского меню — например, «Это не содержит мяса. 100% вегетарианский. 100% вкус» или «Овощ от овоща моего» (с зачеркнутым «плоть»). Креатив вызвал резкую реакцию в католическом сообществе. Активисты назвали кампанию кощунственной, а в Twitter начал набирать популярность хэштег #BoicotBurgerKing.