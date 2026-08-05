Способность быстро ходить после 80 лет может быть одним из признаков более здорового старения мозга. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Neurology. Они обнаружили, что пожилые люди с необычно высокой для своего возраста скоростью ходьбы реже сталкивались с когнитивными нарушениями, а их память и другие умственные способности ухудшались медленнее.

Centre For Ageing Better, Unsplash

Исследователи называют таких людей «суперходоками» — к этой группе относили участников в возрасте 80 лет и старше, чья обычная скорость ходьбы как минимум на 1,5 стандартного отклонения превышала средний показатель для их возраста и пола. В основную выборку вошли 3989 человек из США, Англии, стран континентальной Европы, Китая и Мексики, из них критерию соответствовали 358, или около 9%. Перед оценкой риска авторы исключили 274 человека, у которых когнитивные нарушения были уже в начале исследования. За следующие 3,4–5,4 года риск таких нарушений у «суперходоков» оказался на 51% ниже с учетом возраста и пола.

Чтобы разобраться, чем отличается их мозг, авторы изучили отдельную выборку LonGenity из 197 участников, средний возраст которых составлял почти 85 лет. Они регулярно проходили когнитивные тесты, а для части группы были доступны результаты МРТ. У «суперходоков» медленнее ухудшались память, скорость обработки информации и способность быстро переключаться между задачами. Снимки также показали, что у них лучше сохранялся объем отдельных участков гиппокампа — области мозга, важной для памяти и пространственной ориентации.

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Самый неожиданный результат дала третья часть работы, основанная на данных проекта RUSH Memory and Aging Project. Исследователи проанализировали результаты наблюдений и посмертного изучения мозга 692 человек. При жизни «суперходоки» лучше справлялись с когнитивными тестами, а болезнь Альцгеймера и деменцию у них диагностировали реже. Однако посмертный анализ не выявил значимых различий в выраженности амилоидных бляшек, тау-клубков и других связанных с деменцией патологий. Это может означать, что их мозг не избегает возрастных изменений, а лучше им противостоит.

При этом авторы подчеркивают, что наблюдательное исследование не доказывает, будто быстрая ходьба сама по себе защищает от когнитивных нарушений или деменции. Скорее, высокая скорость движения может служить заметным со стороны признаком того, что организм в целом, включая мозг, стареет более благополучно. Поэтому результаты не стоит воспринимать как совет просто ускорить шаг. Дальнейшие исследования должны показать, какие биологические и поведенческие факторы — физическая форма, здоровье сердечно-сосудистой системы, генетика, питание, сон или окружающая среда — помогают сохранить такую устойчивость в преклонном возрасте.

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