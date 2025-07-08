Китайская компания ByteDance заявила, что информация о продаже американского бизнеса TikTok группе инвесторов во главе с Oracle не соответствует действительности. Об этом пишет издание «Кэчуанбань жибао». Ранее The Information сообщал, что сделка близка к завершению.

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«Эта информация не соответствует действительности. В апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением», — отметили в китайской компании.

В конце июня президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что «группа очень богатых людей» готова купить TikTok, пообещав раскрыть их имена через две недели.

Закон, подписанный экс-президентом Джо Байденом в 2024 году, обязывал ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года или прекратить его работу в США. Трамп несколько раз издавал указы о его отсрочке: сначала сразу после инаугурации, 20 января (на 75 дней), а потом в апреле (также на 75 дней). В июне он снова продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 17 сентября. Трамп также упоминал, что США должны получить половину TikTok, не уточнив деталей.

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Накануне The Infomation сообщил, что владельцем американского бизнеса TikTok станет группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle. По данным издания, сделка также предполагала запуск отдельного приложения TikTok в США, уже находящееся в разработке.