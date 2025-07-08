Китайская компания ByteDance заявила, что информация о продаже американского бизнеса TikTok группе инвесторов во главе с Oracle не соответствует действительности. Об этом пишет издание «Кэчуанбань жибао». Ранее The Information сообщал, что сделка близка к завершению.
«Эта информация не соответствует действительности. В апреле ходили похожие слухи, и ByteDance официально выступила с опровержением», — отметили в китайской компании.
В конце июня президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что «группа очень богатых людей» готова купить TikTok, пообещав раскрыть их имена через две недели.
Закон, подписанный экс-президентом Джо Байденом в 2024 году, обязывал ByteDance продать TikTok до 19 января 2025 года или прекратить его работу в США. Трамп несколько раз издавал указы о его отсрочке: сначала сразу после инаугурации, 20 января (на 75 дней), а потом в апреле (также на 75 дней). В июне он снова продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 17 сентября. Трамп также упоминал, что США должны получить половину TikTok, не уточнив деталей.
Накануне The Infomation сообщил, что владельцем американского бизнеса TikTok станет группа «не китайских» инвесторов во главе с Oracle. По данным издания, сделка также предполагала запуск отдельного приложения TikTok в США, уже находящееся в разработке.