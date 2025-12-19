Многолетняя сага вокруг будущего TikTok в США, похоже, подходит к своему финалу. Китайская компания ByteDance подписала историческое соглашение, которое должно сохранить приложение для 170 млн американских пользователей, но под новым, преимущественно местным, управлением, пишет Reuters.

Freepik

Согласно сделке, будет создано новое совместное предприятие TikTok USDS Joint Venture LLC. Контрольный пакет акций в 80,1% перейдет к консорциуму американских и международных инвесторов, среди которых значатся технологический гигант Oracle, инвестиционная группа Silver Lake и компания из Абу-Даби MGX. Материнская компания ByteDance сохранит за собой 19,9% акций. Оценочная стоимость новой американской компании составляет около $14 млрд.

Этот шаг является прямым следствием закона, принятого в 2024 году, который предписывал ByteDance продать американские активы TikTok до января 2025 года из-за опасений, что данные пользователей и алгоритмы могут оказаться под контролем китайского правительства. Нынешняя сделка позиционируется как способ выполнить требования закона, не закрывая приложение полностью.

Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу в обращении к сотрудникам заявил, что новое совместное предприятие станет независимой организацией, ответственной за безопасность данных, алгоритмов и модерацию контента для американских пользователей. Ключевую роль «надежного партнера по безопасности» будет играть Oracle, который займется аудитом и будет хранить данные американцев на своих защищенных серверах в США.

Прочитайте также Сооснователь Oracle приблизился к званию богатейшего человека в мире

Однако у некоторых политиков и экспертов остаются вопросы. Главный из них: насколько реальным будет отделение американского TikTok от глобальной платформы ByteDance? Неясно, будет ли алгоритм, определяющий ленту рекомендаций, полностью передан новой компании или же будет лицензирован у китайского владельца. Скептики опасаются, что ByteDance может сохранить значительное операционное влияние.

Критикуют сделку и со стороны оппозиции. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала ее «поглощением миллиардером», намекая на тесные связи президента США Дональда Трампа с Ларри Эллисоном, сооснователем Oracle. Сам Трамп, чей личный аккаунт в TikTok набрал миллионы подписчиков, ранее заявлял, что приложение помогло ему на выборах.

Если сделка будет окончательно завершена к 22 января 2026 года, это поставит точку в одном из самых громких технологических и геополитических противостояний последних лет. TikTok останется доступным в США, но его судьба теперь будет определяться советом директоров, где большинство голосов принадлежит американским инвесторам, а за безопасностью данных будет следить «большой брат» в лице Oracle.